Pirc Musarjeva o srečanju z zakoncema Trump: »Melania je z menoj spregovorila v slovenščini«

Tako imenovani visoki teden generalne skupščine OZN se približuje koncu, prinesel je številne napete trenutke, med njimi na prvem mestu do Svetovne organizacije zelo kritičen govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča Delo.

Tam je bila tudi naša predsednica Nataša Pirc Musar, ki je ponosna na naše nestalno članstvo v Varnostnem svetu, ki se bo končalo čez nekaj mesecev. Pred odhodom k ameriškim Slovencem v Clevelandu je dopisnikom v ZDA opisala svoje vtise.

»Slovenija je pokazala svojo nekaj diplomatsko moč in sposobnost presojati, kaj je prav in kaj je narobe, in gledati na svet kot celoto, in ne skozi prizmo partikularnih interesov. Ponosna sem na to, kar je Slovenija tu naredila, in upam, da bomo ta val lahko vlekli še po tem, ko ne bomo več nestalna članica Varnostnega sveta.«

Prijetno srečanje

Musarjeva je poudarila prijetno srečanje s predsednikom Trumpom in prvo damo slovenskega rodu Melanio. »Malce več časa sem lahko bila z gospodom Trumpom in gospo Melanio Trump, tako je gospa Melania spregovorila z menoj v slovenščini.«

Ameriški predsednik je na sprejemu ponovil tisto, kar je govoril na generalni skupščini, za slovensko predsednico pa je, kot je dejala, pomembno, da imamo Slovenci vez v Beli hiši.

»Prav prijetno je bilo, mislim, da se je gospod Donald Trump najprej pogovarjal z eno od svojih asistentk, in ko so napovedali, da prihajamo iz Slovenije, ga je Melania potrepljala po rami in rekla: Slovenia is coming (Slovenija prihaja, op. a.). In potem seveda v slovenščini. Res prijetno, oba sta bila iskreno nasmejana, jaz sem res dobila občutek, da sta bila vesela, da sva s soprogom prišla na ta sprejem,« še poroča Delo.