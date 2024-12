Pirc Musar poziva vlado in poslance: »Nihče si ne zasluži umreti na cesti«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob robu obiska Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor ponovno pozvala vlado in poslance, naj uredijo status izbrisanih. Letos je namreč enemu od izbrisanih iz Maribora, ki je skoraj dve leti bival v UKC Maribor, pomagala pri pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje.

Kot je danes poročal časnik Večer, je moški nazadnje sedem let živel v zavetišču za brezdomce, čeprav ni imel dokumentov. Potem so ga zaradi slabega zdravja namestili v UKC Maribor, a se zaradi nepokretnosti v zavetišče ni mogel vrniti, iz bolnišnice pa ga niso smeli odpustiti, saj nima doma niti sorodnikov v Sloveniji.

Zanj se je zavzel socialni delavec v UKC Maribor, ki se je trudil, da bi mu uredil papirje in namestitev v katerem od domov za starejše, a ker moški ni imel stalnega prebivališča, to ni bilo mogoče, ker država ne bi imela osnove za plačevanje domske oskrbe.

Nato pa je urad predsednice republike podal mnenje, da je v interesu Republike Slovenije, da omenjeni dobi stalno prebivališče, so pojasnili v uradu. Na podlagi tega mu je upravna enota izdala dovoljenje za stalno prebivanje, nato pa je dobil davčno številko, zavarovanje in socialne transferje ter namestitev v centru starejših in je lahko po 720 dneh hospitalizacije zapustil bolnišnico.

Velik črn madež Republike Slovenije

»To bom naredila za čisto vsakega, ta velik črn madež Republike Slovenije z izbrisanimi namreč do danes ni rešen,« je danes v izjavi za medije poudarila Pirc Musar. Poudarila je, da si nihče ne zasluži umreti na cesti. »Ti ljudje imajo pravico do stalnega prebivališča, kar je pogoj, da lahko dobijo storitve, ki jih nudimo ljudem, predvsem je to zdravstveno varstvo,« je dejala.

Po besedah Pirc Musar imajo v postopku še nekaj ljudi. »Če ne gre drugače, bomo delali od primera do primera. To je moja zaveza tem ljudem, ki trpijo zaradi krivic, ki so se zgodile v preteklosti,« je zagotovila.

Spomnila je na sistemski zakon, ki ga je vladi posredovala oktobra lani, pripravili pa so ga v Mirovnem inštitutu, Civilni iniciativi izbrisanih aktivistov in Amnesty International Slovenije. Kaj se dogaja s predlogom zakona, Pirc Musar ne ve, je pa pred kratkim govorila s ministrom za delo Luko Mescem, ki je naklonjen, da bi se to vprašanje rešilo. »Upam, da bo vlada izpolnila to obljubo in do konca svojega mandata vendarle popravila tudi to 33 let staro krivico,« je povedala.

Po njenih navedbah so ureditev statusa izbrisanih v predvolilni kampanji obljubljale tudi nekatere stranke. Vlado in poslance pa je danes ponovno pozvala, naj »ta črn madež spravijo z mize«, ker si to zaslužijo tu ljudje, predvsem teh 35, kolikor jih je identificiranih v Sloveniji in so popolnoma brezpravni.