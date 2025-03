Pirc Musar po sporu v Beli hiši ostra: Takšnega poniževanja si ne zasluži nihče

Po petkovem sporu med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je predsednica Nataša Pirc Musar danes dejala, da si nihče na nobeni funkciji ne zasluži takega poniževanja. Tako Pirc Musar kot zunanja ministrica Tanja Fajon sta poudarili pomen enotnega odziva EU.

Pirc Musar je dejala, da je petkov spor v Beli hiši pokazal na nespoštovanje do človeka, do predsednika države, ki se je pripravljen pogajati. Poudarila je, da si takšnega poniževanja ne zasluži nihče.

Predsednica upa, da bo ta situacija poziv Evropski uniji, da postane enotna v spoštovanju mednarodnega prava, predvsem pa suverene enakosti držav.

»Ukrajina je tista, ki se mora odločiti, kdaj se bo prenehala boriti za svojo suverenost, za svojo ozemeljsko celovitost. Mislim, da ni pošteno od nikogar od nas, da jo silimo, da preda orožje,« je dejala Pirc Musar. Dodala je, da je Ukrajina tista, ki mora dati znak, kdaj se želi pogajati, kar je ukrajinski predsednik Zelenski tudi storil.

Nataša Pirc Musar FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenija ne bo pristala na to, da je agresor nagrajen in žrtev kaznovana, je še dejala Pirc Musar. Če se mednarodno pravo ne bo spoštovalo, bodo za ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom prišli še drugi predsedniki s podobnimi željami, je dodala. Predsednica je izrazila ogorčenje nad tem, da pogovori o Ukrajini potekajo brez Ukrajine. Govoriti o varnosti v EU ali Evropi brez Evrope je skrajno neresno in nepošteno, je dejala. Meni, da prihaja čas, ko bo EU morala pokazati enotnost in povedati, kakšno prihodnost si želi.

Zunanji ministri so se povezali

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je sporočila, da so se po sporu v Beli hiši evropski zunanji ministri povezali in Ukrajini izkazali enotno podporo.

»Prepričana sem, da velik del sveta razume, kako je, če nekdo poskuša s silo in orožjem spreminjati mednarodno priznane meje in si prilastiti ozemlje,« je dejala Fajon. »Ključno sporočilo je, da Slovenija obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Vztrajamo, da je Ukrajina suverena in ozemeljsko celovita država, ki si zasluži svoj mir na vsak način in Slovenija ji bo pomagala,« je dejala Fajon.

Tanja Fajon FOTO: Eduardo Munoz Reuters

V prihodnjem tednu bosta v Bruslju dve srečanji, za kateri se pripravljajo konkretni sklepi o nadaljnji pomoči Ukrajini in krepitvi evropskih zmogljivosti, je dejala Fajon. Nujno se bo bolje pripraviti na lastno evropsko varnost in Ukrajini zagotoviti določena jamstva v primeru premirja ali trajnega miru, je sporočila ministrica.

Fajon je pred nedeljskim srečanjem voditeljev o Ukrajini v Londonu, ki ga bo gostil britanski premier Keir Starmer, po telefonu govorila z britanskim zunanjim ministrom Davidom Lammyjem. Kot je zapisala na omrežju X, Slovenija in Združeno kraljestvo delita perspektivo o Ukrajini, z britanskim kolegom sta pozdravila tudi »dragoceno sodelovanje v Varnostnem svetu Združenih narodov in skupno zavezo po krepitvi evropske varnosti v teh nevarnih časih«.