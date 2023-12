Pirc Musar o odnosu z Golobom: Imava en problem! O možu pa, da sta pogosto na različnih bregovih

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v daljšem pogovoru za Televizijo Slovenija (TVS) spregovorila o notranji politiki in tudi o odnosu Slovenije do držav EU in vojnih območij.

Na sestanku z Golobom

Dejala je, da se je s premierjem Robertom Golobom »prejšnji teden odkrito pogovorila o nekem zastoju pogovorov med nama, ki je, to priznam, seveda bil. Oba se zavedava, kaj je za Slovenijo potrebno, kaj je nujno, oba skupaj lahko narediva več, kot lahko naredi vsak sam. Zagotovo lahko naredim precej manj, brez tega, da bi vlada razumela to, kar želim, in ne da bi vlada razumela, da ji s svojim delom, s svojimi predsedničinimi forumi, s svojimi obiski po terenu, z razgovori s številnimi ljudmi, lahko samo pomagam. Tej vladi absolutno ne želim škoditi in žal mi je, da se v preteklosti nisva pogosteje srečevala. Oba sva si obljubila, da bova to prakso prekinila,« je povedala v pogovoru.

Priznala je, da je edini problem med njima spor med Golobom in nekdanjo njegovo ministrico, zdaj pa svetovalko predsednice Tatjano Bobnar, a v ta spor se ne vmešava. »Ne bom in si ne dovolim spustiti na pozicijo, da bom nekomu verjela, drugemu ne, to ni moja stvar in ne bom o tem razpravljala na ta način,« je zatrdila. Pač pa zaupa v pravno državo, institucije morajo povedati svoje, Bobnarjevi pa zaupa kot svoji svetovalki za človekovo varnost.

Lahko vladi ob slabi javnomnenjski podpori izpelje reforme

Pirc Musarjeva se je v pogovoru zavzela za nekatere ključne reforme, na vprašanje, ali jih vlada ob padanju javnomnenjske podpore lahko izpelje, pa je ocenila, da lahko vlada uspe samo na način, da začne izpolnjevati pred volitvami dane obljube. Med ključnimi vprašanji bodo poleg zdravstva in pokojnin tudi konsenz o virih energije v prihodnosti ter ukrepi za močno gospodarstvo. Vlado je pohvalila pri hitrosti pridobivanja evropskih sredstev za sanacijo po poplavah.

Pirc Musar: S premierjem Golobom sva si obljubila, da se bova pogosteje srečevala. FOTO: Blaž Samec, Delo

O vlogi Aleša Musarja

Na vprašanje, ali je njen soprog Aleš Musar tudi njen svetovalec je zatrdila, da ni. »Ne. Z možem sva velikokrat na povsem različnih bregovih. Seveda se doma pogovarjava o svojih delovnikih. Zagotovo pa se veliko pogovarjava o tem, kako in na kakšen način umestiti funkcijo prvega soproga. Aleš ima ogromno znanja, pripravljen je veliko postoriti za – za Slovenijo, če pogledate primerljive ureditve po svetu, prve soproge, prve dame, prvi soprogi, so lahko neka taka tiha, mehka diplomacija. Moj mož je obudil oz. mislim, da tega še nikoli v Sloveniji ni bilo, na ministrstvu za zunanje zadeve so z velikim veseljem sprejeli srečanje z ženami in soprogi veleposlanic dvakrat na leto. Dvakrat je že organiziral in dvakrat na leto zagotovo bo. Pelje jih nekam po Sloveniji, pokaže neko kulturno znamenitost, nekaj slovenske zgodovine in vse te stvari so izjemno dobro sprejete med diplomati. To je njegova naloga.«

Kar se tiče zunanje politike, je Slovenija navzven enotna, več se usklajuje z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, Golob pa je večkrat dejal, »da nama na tem področju popolnoma zaupa«. FOTO: Blaž Samec, Delo

Dvig prispevka RTV

Kot nekdanja novinarka TVS pa je izpostavila, da za veliko finančno luknjo Radiotelevizije Slovenija ne vidi druge rešitve, kot je dvig prispevka, zato je apelirala na vlado, naj čim tak predlog čim prej preuči.

Za ustanovitev Palestine

Predsednica, ki se je ravno vrnila s podnebne konference v Dubaju, se je tam srečala tudi z izraelskim kolegom Jicakom Hercogom. Ob tem je obsodila tako »zločin Hamasa« kot »grozovite povračilne ukrepe Izraela«. Več pa bo treba poleg vojaških govoriti o političnih ciljih te vojne, je dejala in dodala:»"Enkrat bo treba reči bobu bob in povedati, da Palestina je in mora zaživeti kot samostojna država.« Prepričana je, da bi bila EU sposobna naloge, ki bi ji bila zaupana, če bi padla odločitev, da Palestina postane samostojna država pod protektoratom EU.