Pirc Musar in Milanović potrdila dobre odnose, a glede ene stvari se ne strinjata

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in hrvaški predsednik Zoran Milanović sta na srečanju v Ljubljani potrdila odlične odnose med državama in napovedala obnovo mostov na meji. Po besedah Pirc Musar je besedilo sporazuma o obnovi 20 mostov že usklajeno, pričakuje pa, da bo podpisan do konca leta.

Predsednika sta se dotaknila tudi vprašanja arbitražne razsodbe o meji, pri čemer je Milanović poudaril, da vsebina ni sporna, temveč postopek, s katerim je bila sprejeta.

Milanović je izrazil dvom v učinkovitost napotitve mirovnih sil in kritiziral evropski pristop k reševanju konflikta. FOTO: Daniel Novakovič/sta

Različna pogleda na Ukrajino

Pogovori so se osredotočili tudi na vojno v Ukrajini, kjer imata voditelja različne poglede. Milanović je izrazil dvom v učinkovitost napotitve mirovnih sil in kritiziral evropski pristop k reševanju konflikta: »Na žalost so to vojske za safari, to je realnost,« je dejal. Po njegovem mnenju bo o koncu vojne odločal Washington, ne EU: »EU nihče ne bo ničesar vprašal.«

Sprejem na Kongresnem trgu. FOTO: Daniel Novakovič/sta

Pirc Musar pa je poudarila, da se o miru ne sme odločati brez Ukrajine in Evrope: »Noben podpis mirovnega sporazuma ne more biti podpisan brez Ukrajine.« Dodala je, da mora biti EU enotna pri zagotavljanju varnosti: »Vse orožje tega sveta nam ne pomaga prav nič, če EU ne bo enotna.«

Milanović se je srečal tudi s premierjem Robertom Golobom in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.