Piranski akvarij v hudih težavah, na pomoč glasbeniki

Enega najlepših akvarijev pri nas, Akvarij Piran, ki je v lasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), je leta 1964 ustanovilo Društvo akvaristov Slovenije, štiri leta pozneje ga je piranska občina predala v oskrbo srednji pomorski šoli, od leta 2013 pa ga upravlja Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (GEPŠ). Pred koronakrizo se ena največjih turističnih atrakcij občine nikoli ni soočala s finančnimi težavami, po večmesečnem zaprtju zaradi epidemije – v letu 2020 so brez zapiranja ali skrajšanega delovnega časa poslovali le dobrih sedem mesecev – pa so se znašli v tako res...