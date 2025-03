Tradicionalni beneški pustni karneval velja za enega najbolj množičnih, vznemirljivih in prepoznavnih na svetu. V mesto privabi več sto tisoč obiskovalcev in navduši zlasti z opravami in značilnimi maskami. Te si poleg domačinov prav radi nadenejo tudi obiskovalci, tako da veseljačenje prevzame tudi njih. Tamkajšnje maske imajo namreč svojevrsten čar, sporočilnost, eleganco ter skrivnostnost in so brez primere. Nadvse so elegantne, ohranjajo se iz roda v rod in se vse bolj pojavljajo tudi drugod. Postale so simbol Benetk in so obvezen spominek turistov. Unikatne mojstrovine Karnevali, povor...