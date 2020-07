Pirančan je sklenil pogodbo s hudičem

Številni upravičeno menijo, da je skladatelj in violinist Giuseppe Tartini najbolj prepoznaven Pirančan. V času njegovega življenja je njegov sloves segal po vsej Evropi, saj je zapustil približno 130 violinskih koncertov in ne nazadnje tudi teoretične razprave o načelih glasbene harmonije, s katerimi je vplival na razvoj violinske tehnike in glasbe na splošno. Za svoj čas je bil nadvse sodoben in celo revolucionaren. Bil je vsestranski intelektualec, ki se je poleg glasbe ukvarjal z matematiko, fiziko, filozofijo, pravom, teologijo, literaturo in še čim. Zaradi različnih okraskov in pogoste rabe trilčkov ga glasbeno ...