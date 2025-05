Pravijo, da je Piran zrasel na soli. Danes živi skoraj izključno od turizma, a na sol ni pozabil. Sedemstoletno pridobivanje te na solnih poljih po tradicionalni metodi je že skoraj zamrlo, a ga zadnja leta v delčku nekdanjih veličastnih sečoveljskih in strunjanskih solin vse bolj obujajo. Odločitev, da jo pridelujejo še naprej, se obrestuje, čeprav je je danes zaradi vremenskih vplivov, cenene uvožene soli in vse manj solinarjev mnogo manj kot nekoč. Zaradi načina pridelave na podlagi petola (posebna mikrobna preproga na solinskem polju, ki skrbi, da se solinsko blato in sol ne mešata) in po...