Razdeljenih prvih 50 milijonov evrov

Tri z enim

Občine z milijon evrov ali več unovčenih bonov:



1.) Piran, 9,854.466 evrov

2.) Kranjska Gora, 3,422.498 evrov

3.) Izola, 2,785.196 evrov

4.) Bohinj, 2,765.392 evrov

5.) Moravske Toplice, 2,667.433 evrov

6.) Brežice, 2,559.976 evrov

7.) Podčetrtek, 1,972.177 evrov

8.) Bled, 1,723.044 evrov

9.) Koper, 1,689.454 evrov

10.) Ankaran, 1,632.094 evrov

11.) Bovec, 1,517.590 evrov

12.) Zreče, 1,092.713 evrov

13.) Laško, 1,070.2701 evrov



Za primerjavo: v Ljubljani je bilo unovčenih za 397.000 evrov bonov, v Mariboru 296.000, Celju 52.000, Kranju 45.000, Novem mestu 177.000, Novi Gorici 168.000, Murski Soboti 122.000 evrov ...

Rok trajanja blizu

361 tisoč turističnih bonov je bilo (vsaj deloma) unovčenih do 9. avgusta, in sicer v vrednosti 50 milijonov evrov.

»Če bo šlo tako naprej, bomo zgodba o uspehu,« trenutne turistične razmere v Občini Piran komentira župan. Temu pritrjujejo podatki finančne uprave, ki razkrivajo, da so upravičenci do 200-evrskih turističnih bonov, s katerimi država pomaga slovenskemu turizmu​, ​največkrat izbrali prav Občino Piran. Po podatkih, ki veljajo do 9. avgusta, je bilo v njej unovčenih za skoraj deset milijonov evrov turističnih bonov (od 50 milijonov do zdaj porabljenih!). Za primerjavo: na drugem mestu je Kranjska Gora, kjer so iz tega naslova ustvarili 3,4 milijona evrov prihodkov, na tretjem pa je z 2,8 milijona evrov prihodkov še ena obalna občina – Izola. Zadković razloži, da so se zavedali nevarnosti novega koronavirusa in posledic, ki jih lahko prinese, zato so že v začetni fazi delali za nizko stopnjo okuženosti, in to se jim danes v kombinaciji s turističnimi boni očitno obrestuje. Na občini vseskozi delajo tudi na vsebini, področju kulture, priznavajo pa, da je precej odvisno od vremena. Če bo lepo, se sezona utegne podaljšati v september, celo v oktober.Počitnic željni Slovenke in Slovenci so po koncu epidemije koronavirusa, čeprav bitke s smrtonosno boleznijo še vedno nismo dobili, do zdaj unovčili prek 361.000 turističnih bonov v vrednosti 50 milijonov evrov (ukrep je težak skoraj 357 milijonov evrov), in to v kar 192 občinah. V Sloveniji jih imamo 212, kar pomeni, da 20 občin iz tega naslova ni dobilo niti centa. Med občinami na repu lestvice so tri, kjer je bil unovčen po en bon (ali le njegov del). Te so Kuzma (88 evrov), Log - Dragomer (160) in Trzin (200). Za krajši komentar smo priklicali župana Občine Log - Dragomer, ki kljub malenkostnemu prihodku izpostavlja, da je treba v vsaki zadevi najti dobre stvari. Kot občan in državljan ocenjuje, da bo marsikdo od ljudi, ki sicer morebiti ne bi letovali v Sloveniji, odšel na potep ne samo v obalne kraje, ampak tudi kakšne druge: »Zakaj ne bi bila tudi naša občina med tistimi, ali katere druge manj obiskane, deležne te pomoči? Bolj bomo spoznavali našo domovino, bolj radi jo bomo imeli.«Bone je do zdaj unovčila okoli šestina od dobrih dveh milijonov upravičencev, kar 70 odstotkov od 50 milijonov evrov do zdaj porabljenih sredstev pa je bilo unovčenih za nastanitve v 14 občinah. Tisti, ki jih še niste uporabili, imejte v mislih, da imajo rok trajanja. Če jih ne boste izkoristili do konca leta, bodo propadli. ​​Med večino, ki turističnih bonov še niso načeli, so tudi ​Stanovnikovi. Župan je dejal, da jih še bodo – družinsko: »Raziskali bomo tiste dele, ki smo jih po navadi samo prekolesarili in se nismo ustavili, da bomo poskusili še kaj drugega kot klasične, do zdaj že preizkušene variante. Mislim, da bo ena kombinacija Goriških brd, zraven pa še sprehod s kolesom, malo daljši, proti hribom.«