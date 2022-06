Piran bodo zavzeli folkloristi

Piranski osrednji trg, Tartinijev trg, bo v prvih dveh dneh julija prizorišče prav posebnega festivala. Po dveh letih, kriva je seveda epidemija novega koronavirusa, se tja spet vrača mednarodni folklorni festival MIFF 2022, in sicer že v 18. izvedbi. »Namen festivala je prikaz različnih kultur in njihovih ljudskih plesov, ljudske glasbe in ljudskih običajev ter seveda druženje in spoznavanje različnih kultur,« poudarja direktor festivala Borut Luša. Obiskovalci bodo lahko občudovali plese kar osmih folklornih skupin, štiri bodo iz Slovenije, po ena pa iz Švedske, Slovaške, Italije ter Hrvaške.

Lahko se boste naučili folklornega plesa. FOTO: Miff 2022

Vse skupaj se bo začelo že nekaj dni prej. Na piranskem Trgu 1. maja bo tako že čez en teden ob 20. uri plesna delavnica, na kateri bodo tri skupine, Folklorno društvo VAL Piran (ta v sodelovanju z ZKD Piran organizira festival), švedska The Academic Folk Dance group Stockholm in slovaška Folklore ensamble Dimitrovec iz Bratislave, prikazale nekaj ljudskih plesov in dale priložnost obiskovalcem, da se jih naučijo.

Nastopilo bo osem folklornih skupin.

Tudi ob slabem vremenu

Naslednji dan se bo festival preselil v Izolo, natančneje na prizorišče Arigoni. Ob 21. uri bosta tam še enkrat nastopili omenjeni švedska in slovaška skupina. V petek, 1. julija, se bo začel osrednji dogodek na Tartinijevem trgu. Ob 21. uri bo nastopilo pet skupin, poleg slovaške in švedske še tri slovenske: VAL Piran, Folklorno društvo Anton-Jože Štrafela Markovci in KD Borjač iz Sežane. Zelo pestro dogajanje se obeta v soboto, 2. julija, ko bodo ob 21. uri na Tartinijevem trgu nastopili hrvaško Folklorno društvo Umag, italijanska Gruppo corale Folkloristico Sot la Nape Villa Santina iz Vidma, omenjeni švedska ter slovaška skupina ter Folklorno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici.

Osrednji dogodek bo na Tartinijevem trgu. FOTO: Miff 2022

Organizatorji poudarjajo, da se obiskovalci ne smejo bati slabega vremena, saj so za ta primer za prav vse štiri dneve priskrbeli nadomestne lokacije. »Prireditev je pomembna za celotno slovensko Obalo. Z inovativnostjo in prodornostjo nam je uspelo festival v nekem obdobju razširiti tudi na Hrvaško, natančneje v Umag,« še poudarja Luša, ki se že veseli pestrega festivalskega dogajanja.