Pipistrel dosegel nov mejnik! Uspešno preizkusili brezpilotno tovorno letalo

Ajdovski proizvajalec letal Pipistrel je danes izvedel krstni polet brezpilotnega tovornega letala Nuuva V300. Letalo s hibridnim pogonom, sposobno navpičnega vzletanja in pristajanja na utrjenih ali neutrjenih površinah, je načrtovano za prevoz do 270-kilogramskega tovora na do 550-kilometrskih razdaljah.

Krstni polet tega letala po navedbah Pipistrela, ki je v lasti ameriškega podjetja Textron, predstavlja mejnik v razvoju naprednih, trajnostnih in večnamenskih brezpilotnih letalnih sistemov.

»Edinstvene zmožnosti in trajnostna izvedba Nuuve V300 ne bodo le preoblikovale logistike, ampak bodo tudi igrale ključno vlogo pri trgovskih in vladnih nalogah, kot so iskanje in reševanje, humanitarna pomoč, pomoč pri katastrofah ter dostava od ladij do obale,« so v sporočilu za javnost povzeli glavno izvršno direktorico Textron eAviation Kriyjo Shortt.

Generalni direktor Pipistrela Gabriel Massey je dodal, da uspešen krstni polet dokazuje Pipistrelovo moč v električnem pogonskem sistemu in uspešno sodelovanje z nadzornimi organi.

Letalo je izdelano za nalaganje tovora skozi nosni del trupa, kar operatorju poenostavi postopek, in omogoča več različnih konfiguracij razporeditve tovora. Notranji prostor z več kot tremi kubičnimi metri lahko nosi tri logistične palete ali prosti tovor, kar po Pipistrelovih navedbah poveča uporabnost letala.

Opremljeno je z brezemisijskim električnim pogonskim sistemom za navpični vzlet in pristanek ter ločenim pogonskim sistemom za vodoravni let. Baterijski sistem so razvili v Pipistrelu.

Nuuvo V300 nadzoruje operater iz zemeljske nadzorne postaje, letalo pa ima tudi sistem za samodejni let zunaj operaterjevega vidnega polja.