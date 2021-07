Pipa v sod, pivo v spominski kozarec (FOTO)

Bobnarska skupina laške godbe je dva dni skrbela za ritem. FOTO: Mojca Marot

Chic Corner (z leve) Barbara Penič, Tatjana Rajh in Metoda Benedek so ocvetličile Laško in uredile edinstveno Kraljestvo zlatoroga. FOTO: Mojca Marot

Trije Mariborčani, stalni gostje Piva in cvetja, ob vhodu v Kraljestvo zlatoroga FOTO: Mojca Marot

V okviru Laške kuhne je Tadeja Sadar iz Špice ponudila pivovarjev hlebček. FOTO: Mojca Marot

Takole so se zavrteli folkloristi KD Anton Tanc. FOTO: Mojca Marot

Brez laških mažoretk in godbe ni Piva in cvetja. FOTO: Gregor Katič

Na polnem vrtu pivnice Savinja se je slišala tudi harmonika. FOTO: Mojca Marot

Večni šarmer Pero Lovšin je obiskovalce navdušil s svojevrstnimi sporočili in zgodbami. FOTO: Gregor Katič

Pisana druščina ob enem od laških pivovarjev FOTO: Gregor Katič

»V Laškem je zaradi korone res nekoliko drugače, a kljub temu gostite vrhunske glasbene izvajalce, zato ni bilo vprašanje, če bomo prišli. Tu smo,« nam je dejal Mariborčan Tadej Rodinger, ki je na Pivo in cvetje prišel še z dvema prijateljema in si ogledal tudi edinstveno Kraljestvo zlatoroga, cvetlično instalacijo, ki je nastala pod spretnimi rokami treh Laščank Barbare Penič, Tatjane Rajh in Metode Benedek. Dekleta, ki ustvarjajo pod imenom Chic Corner, že nekaj let skrbijo za cvetlične kreacije, ki jemljejo dih, obiskovalcem pa služijo za kuliso, da iz Laškega pošiljajo v svet edinstvene fotografije. Letos so uredile deželo v alpskem stilu, kjer domuje tudi kozorog, zaščitni znak laškega piva, ki je poznan po skoraj vsem svetu. To hmeljevo pijačo, ki jo v mestu varijo že skoraj dvesto let, so prvič točili v spominske pollitrske kozarce, narejene iz reciklirane plastike. In tudi zato je bilo letos manj odpadkov.Čeprav je bilo, pričakovano, obiskovalcev manj kot prejšnja leta, pa se je izkazalo, da so ljudje željni tovrstnih druženj. Še več, številni so menili, da Pivo in cvetje, ki velja za eno najstarejših glasbeno-etnoloških večdnevnih prireditev pri nas, ni tisto pravo, če ni gneče in več koncertnih prizorišč; letos je bilo že 56., odprli so ga z zabijanjem pipe v sod in nato natočili prvi, častni vrček festivalnega piva. Obiskovalci so prišli od vsepovsod, nekateri tudi peš, da so lahko uživali na enem samem koncertnem prizorišču ob nastopih vrhunskih glasbenih izvajalcev. Nastopili so dolenjski band Mrfy, stari glasbeni maček Peter Lovšin - Pero, ki je tokrat ob sebi gostil tudi zasedbo Skalarji, med katerimi je bil Igor Leonardi, diplomant graške akademije za glasbo in praktikant na ameriški glasbeni sceni. Nič manj niso navdušili Big foot mama, Nipke, Hamo & Tribute 2 Love ter Šank rock z Alyo, Omarjem Naberjem in Ireno Yebuah Tiran. Njihove koncerte je prvič v živo prenašal Val 202. Številni so okušali kulinarične dobrote Laške kuhne, ki so jih pripravljali lokalni kuharski chefi iz trajnostno in ekološko pridelanih sestavin. In tudi to je bila letošnja novost, ki je bila, po odzivu sodeč, odlično sprejeta. In kaj vse se je znašlo na njihovem jedilniku? Sočen gourmet hot dog, dimljena postrv z ajdovskim blinom, laška medenka, pivovarjeva ponev in pivovarjev hlebček z zorjeno svinjino in kremo temnega piva.Za živahen vrvež je skrbela Laška pihalna godba, mažoretke in bobnarska skupina Laško, brez katerih si dogodka Pivo in cvetje niti ne moremo predstavljati, za nekaj etno pridiha pa člani Etno odbora Jureta Krašovca Možnar z vaško godbo Vrh nad Laškim, ob zvokih godcev pa so se zavrteli tudi člani folklornih skupin Anton Tanc iz Marija Gradca ter Lipe iz Rečice. Posebna izvedba koronskega Piva in cvetja je kljub bojazni, da ljudi morda ne bo, torej uspela. Za prihodnje leto pa organizatorji in obiskovalci upajo, da omejitev ne bo več, saj si želijo vrnitve tiste stare prireditve z več koncertnimi odri in tudi nekaj več gneče.Mimogrede: na prizorišču se je bilo mogoče cepiti proti covidu-19, na voljo je bila mobilna ekipa.