Pionirski dom že 60 let spodbuja mlade, med tečajniki tudi znani Slovenci

Pionirski dom je s slovesno proslavo ovekovečil 60-letnico delovanja. Slavnostna prireditev v prestolnici je bila priložnost za poklon bogati zgodovini te izjemne ustanove, ki je do zdaj gostila več kot sto tisoč otrok in mladostnikov ter jim omogočila izražanje in učenje prek različnih kulturno-umetniških dejavnosti. Večer je bil poln smeha, ganljivih spominov ter hvaležnosti za vse, kar je Pionirski dom naredil za mlade generacije.

Otroci in mladostniki so našli v Pionirskem domu prostor za zabavo, umiritev in pridobivanje pozornosti, ki je drugje morda niso deležni.

V šestih desetletjih se vrata Pionirskega doma kljub negotovim časom niso nikoli zaprla. Pod njihovo streho se je učilo in izražalo več kot sto tisoč otrok in mladostnikov, nekateri pa so se vrnili, da bi delili posebne trenutke z ljubljeno ustanovo. Center mladih je ob obletnici že vse leto slovesen in živahen. Kar 1400 tečajnic in tečajnikov je obiskovalo Pionirski dom, kar jasno kaže, da ustvarjalcem kakovostnih programov uspeva v novodobni bitki za otroško pozornost, kjer se družbena omrežja in zasloni vseh vrst spopadajo za prevlado, da bi pridobili pozornost mladih.

Otroci in mladostniki so našli v Pionirskem domu prostor za zabavo, umiritev in pridobivanje pozornosti, ki je drugje morda niso deležni. Nabor aktivnosti Centra za kulturo mladih je izjemno širok, vključuje učenje tujih jezikov, različne kulturo-umetniške vsebine ter raznolike predstave in festivale. Vse dejavnosti so namenjene izražanju, zato se pedagogi v Pionirskem domu prilagajajo posameznikom in skupinam. Otroke sprejemajo kot celote in si prizadevajo, da njihove dejavnosti niso le nadaljevanje šolskih obveznosti, temveč pristno doživetje.

Med tečajniki tudi znani

Na slavnostni prireditvi smo bili priča izjemnim nastopom tečajnikov, ki so dvorano napolnili s solzami smeha vseh obiskovalcev. Prisotnih je bilo tudi nekaj nekdanjih tečajnikov, ki so poudarili, da je bil ta center izjemno pomemben pri oblikovanju njihove poklicne poti. Med njimi je bila znana dramska in filmska igralka, pesnica, esejistka, dramatičarka ter profesorica na AGRFT Saša Pavček, ki je obiskovala tečaj gledališča pri pedagoginji Dragi Ahačič. Pavčkova je opisala, kako se je pri urah gledališča počutila domače ter kako ji je Pionirski dom pomagal pri premagovanju disleksije. Njena ljubezen do ustvarjanja se je rodila ravno v tem domu in jo spremlja še vedno. Aleš Valič, ugledni dramski igralec, profesor umetniške besede na AGRFT in dolgoletni član ansambla ljubljanske Drame, se je pridružil Pionirskemu domu že v njegovem prvem letu ustanovitve leta 1963, Igor E. Bergant pa je tam osvojil in izpilil nemški jezik. Ustanova je za nekaj lepih let postala njegov drugi dom, zato se je ob obletnici z veseljem vrnil in obujal spomine.

1963. leta so ustanovili Pionirski dom.

Dom je v dolgi zgodovini opravil pionirsko delo na področju razumevanja kulture in spodbujanja mladih k ustvarjalnosti. Prejeli so tudi ugledno nagrado Mestne občine Ljubljana za leto 2023, kar pomeni veliko čast in potrditev njihovega trdega dela. Ob tej priložnosti so se vodstvo, pedagogi in prostovoljci zahvalili vsem, ki so soustvarjali Pionirski dom in pripomogli k njegovemu uspehu.

Po večerji in slavnostnem programu so prisotni ob prijetnem druženju obudili prenekateri spomin in tako je Pionirski dom ob 60-letnici zasijal v vsem svojem blišču in se zapolnil s smehom, veseljem in hvaležnostjo. Večer bo nedvomno ostal zapisan v zgodovini te izjemne ustanove, ki še naprej odpira vrata novim generacijam, spodbuja ustvarjalnost in omogoča otrokom in mladim, da izražajo svoje talente in najdejo svojo pot v svetu kulture.

Otroke sprejemajo kot celote in si prizadevajo, da njihove dejavnosti niso le nadaljevanje šolskih obveznosti, temveč pristno doživetje. FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net

Ljubljanska podžupanja Tjaša Ficko, levo, in direktorica Pionirskega doma Barbara Murn Vrviščar