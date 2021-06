Pilot strmoglavil, ker je razneslo kamion

V vasi Suhorje na robu Brkinov, tromeji med občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Divača, so odkrili spomenik tragično preminulemu pilotu britanskih kraljevih letalskih sil Edmundu Ramsbothamu. Tik pred koncem druge svetovne vojne, 29. aprila 1945, je 22-letnik tam strmoglavil z lovskim letalom spitfire IX MH980. »V zaključnih vojnih operacijah so britanski lovci kot pomoč jugoslovanskim partizanom zalezovali nemške kolone in vlakovne kompozicije. Narednik Ramsbotham tisti pomladni dan ni imel sreče – najverjetneje je bil ob nizkem preletu zadet ob eksploziji tovornjaka s strelivom....