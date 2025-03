Pice bodo pekli profesionalci in amaterji, poskusili jih boste lahko brezplačno

Ljubitelji pice in kulinaričnih izzivov, pripravite se – 22. marca bo v Velikih Laščah potekal edinstveni festival Pizziada Lasis, ki združuje strast do priprave pic ter tekmovalni duh kuharskih mojstrov in amaterjev. Na šolskem igrišču v Velikih Laščah se bo od 10. ure dalje odvijalo tekmovanje, poskrbljeno pa bo tudi za pester spremljevalni program. Prireditev bodo popestrili različni glasbeniki, otroci se bodo lahko naučili zamesiti testo in speči pico, tekmovalci pa se bodo za različne nagrade borili v dveh kategorijah; glede na ocene strokovne komisije in glede na glasovanje obiskovalcev, ki bodo lahko brezplačno okušali pice tekmovalcev.

Kako sodelovati? Prijave na tekmovanje so odprte do 8. marca na uradni spletni strani festivala www.pizziada-lasis.si. Tekmovalci lahko na dogodek prinesejo lastno napravo za peko, ali pa bodo uporabljali tisto, ki jo bo zagotovil organizator. Tekmovalci so zadolženi, da prinesejo svoje testo in ključne sestavine, ki po njihovem mnenju njihovo pico ločijo od konkurentov. Ostalo bo zagotovil organizator.

Luka Jakše obljublja nepozabno doživetje. Foto: Leon Vidic

Organizacijska ekipa Pizziade obljublja pester dogodek, njihov predstavnikpa poziva, »da naj se ljubiteljski picopeki pogumno prijavijo na tekmovanje, s seboj naj pripeljejo še navijače vseh starosti, ker bo poskrbljeno tudi za njihovo dobro počutje«. »Ker bi radi privabili ljubitelje pic iz vseh vetrov in vseh stilov, dogodek ne bo le tekmovalne narave, ampak priložnost za izmenjavo nasvetov, receptov in predvsem druženje,« je sklenil Jakše.

Dogodek ponuja izziv vsem ljubiteljem pic – tekmovalci bodo lahko pokazali svoje kuharske spretnosti in spekli svojo najboljšo domačo pico. Posebnost tega tekmovanja namreč je, da lahko vsak tekmovalec uporabi svojo opremo – od krušnih peči, žarov in električnih pekačev do klasičnih pečic. Tako bo festival pravi raj za vse, ki uživajo v eksperimentiranju s tehnikami peke pic.

Pizziada Lasis prinaša tudi nagrade, glavna je vredna več kot 500 evrov. Podeljene bodo v treh kategorijah: najboljša pica po izboru strokovne komisije in najboljša pica po glasovanju občinstva. Poleg tega bodo organizatorji nagradili tudi najbolj inovativno napravo za peko, kar daje tekmovanju še dodatno dimenzijo ustvarjalnosti.

Dogodek je priložnost za izmenjavo nasvetov, receptov in predvsem druženje.

Vstop na festival bo prost, kar pomeni, da se lahko vsakdo pridruži kot gledalec in podpornik ter okuša mojstrovine, ki jih bodo pripravili tekmovalci. Mitja Felc