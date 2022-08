PGD Orehovci: gasijo že 140 let

S slavnostno sejo ter osrednjo svečano prireditvijo, ki je potekala ob gasilskem domu v Orehovcih, so domači gasilci in gasilke zaznamovali častitljiv jubilej, 140-letnico svojega društva. V svečani paradi z Godbo na pihala Gornja Radgona na čelu je do gasilskega doma prikorakalo okoli 100 uniformiranih gasilcev, med njimi 17 praporščakov. Gostje ob številnih gasilcih, domačinih in delegaciji pobratenega gasilskega društva iz Černič pri Dravogradu so bili tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, namestnik regijskega gasilskega predsednika Andrej Vereš, predsednik Gasilske zveze Gornja Radgona Peter Cvetkovič, poveljnik Gasilske zveze Gornja Radgona Stanko Bratuša in članica občinskega sveta Irena Dresler, ki je zastopala radgonskega župana Stanka Rojka.

Ducat 140-letnikov

Na svečanosti, ki jo je povezoval Stane Kocutar z Radia Maribor, so zbrane nagovorili podpredsednik PGD Orehovci Marjan Ščančar, Peter Cvetkovič in Irena Dresler, Franci Petek pa se je zahvalil vsem gasilcem, ki so se izkazali pri gašenju požarov na Krasu ter na gasilski olimpijadi. Poudaril je, da so gasilci iz Orehovcev res dejavni in lahko za vzor številnim prostovoljnim gasilskim društvom. Po kulturnem programu, ki so ga popestrili pevci Ljutomerskega okteta, so prebrali seznam prejemnikov 55 odličij ter na novo podelili še 17 priznanj in zahvalnic. Med njimi so bila tudi odličja sponzorjem, brez katerih, kot so povedali, ne bi zmogli pripraviti celotne prireditve in zaznamovati jubileja. Po uradnem delu praznovanja visokega jubileja PGD Orehovci je sledila velika vrtna veselica s srečelovom, na kateri je za prijetno razpoloženje skrbel Ansambel Petra Finka.

V Sloveniji letos praznuje 140-letnico kar 12 prostovoljnih gasilskih društev z območja Gasilske zveze Gornja Radgona, ki združuje 16 PGD iz občin Apače in Gornja Radgona, ob PGD Orehovci še PGD Apače, PGD Gornja Radgona in PGD Žepovci. V PGD Orehovci, ki deluje v domači vasi in na sosednjih Orehovskem Vrhu ter Ptujski Cesti, je včlanjenih 65 gasilcev in gasilk. Društvo je bilo ustanovljeno 5. decembra 1882, ob visoki obletnici pa je Klavdija Lebar-Gerebič z Uprave RS za zaščito in reševanje Francu Domajnku izročila plaketo GZS.