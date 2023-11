PGD Mengeš objavil izčrpno poročilo, kaj se je dogajalo na sejah na temo donacij Zajcu

Ob zapletu z nakazili donacij ob avgustovskih poplavah je te dni na površje ponovno pljusknila zgodba gasilca Sandija Zajca iz PGD Mengeš, za katerega je Slovenija zbirala denar. Sandi je postal eden od junakov poplav, potem ko je na spletnih omrežjih zaokrožila fotografija, kako iz poplavljenega vrtca rešuje otroke. Ob tem je tudi sam izgubil dom. Do zdaj ni prejel niti centa donacij, ves zaplet pa je prišel v javnost.

Gasilska zveza Slovenije o dogajanju v Mengšu Dogodka v Mengšu ne moremo komentirati, ker je bilo to razmerje med fizično osebo (gasilcem) in samostojno pravno osebo (PGD). S PGD Mengeš smo v stiku in jim bomo pomagali, če bodo potrebovali pomoč glede operativne organiziranosti in podali vlogo za sodelovanje Arbitraže Gasilske zveze Slovenije.

Zataknilo se je menda zaradi spora glede delitve doniranih sredstev med Zajcem in njegovo bivšo ženo. Družina je živela v hiši tašče, bivša žena pa menda meni, da so donacije bile mišljenje tudi za obnovo hiše in da ji tako pripada izplačilo njegovega denarja.

Zajec je za Slovenske novice zanikal, da ne misli vlagati v poplavljeno stanovanje v hiši partneričinih staršev, in očitke označil za popolne izmišljotine.

PGD Mengeš se je odzval z daljšim kronološkim zapisom o tem, kaj se je dogajalo na sejah. Njihov zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).

Avgustovske poplave so naredile veliko škode na lastnini državljanov. Kot kažejo zadnja dejanja v našem društvu pa škodo povzročajo tudi za naše dobro ime. Najprej bi se radi opravičili vsem gasilkam in gasilcem, tako prostovoljnim kot poklicnim, ki svoje delo opravljate požrtvovalno in nesebično, da je do tega prišlo. Tudi mi bi radi oprali naše dobro ime, ki je v lokalnem okolju dobro zasidrano v srca ljudi in večina njih ve, da tudi mi delamo dobro, srčno, požrtvovalno in nesebično. Res je slika reševanja otrok iz vrtca dosegla svetovni splet in v nebo izstrelila te junake. Žal pa večina ljudi ne ve, kaj se je z gasilci dogajalo po Sloveniji npr. pri reševanju ljudi iz kampa Menina, ko so se gasilci držali za drevesa, da jih ni odnesla deroča voda, rešili so jih šele s helikopterji. Tudi oni so junaki. In takih junakov je bilo veliko in povsod.

Ker se je na PGD Mengeš usul plaz kritik, kako ne želimo prenakazati doniranih sredstev, ki so jih ljudje nakazali za Sandija Zajca je prav, da vas seznanimo z dejstvi, čemu je tako.

***

Dne 6.8.2023 je bilo na Facebook strani PGD Mengeš objavljeno sporočilo: » V kolikor bi želeli pomagati gasilcu Sandiju Zajcu iz Mengša, lahko sredstva nakažete na TRR SI56 6100 0002 0196 038 PGD Mengeš, Zavrti 2, 1234 Mengeš (koda CHAR, namen: donacija Sandi Zajc). P.s. številka transakcijskega računa je od Prostovoljnega gasilskega društva Mengeš. Vsi, ki boste

namenili sredstva družini Sandija Zajca, bodo prenakazana na njihov račun. Hvala vsem za pomoč in donacije. Prilagamo QR kodo za lažji dostop do informacij. Skeniranje je izvedljivo iz aplikacij spletnih bank.«

***

Šest dni kasneje je bila na socialnem omrežju Facebook dana objava s pozivom za zbiranjem donacij za PGD Mengeš. Da ne bi prišlo do zmede pri donatorjih doniranih sredstev je bil predhodno poudarjen namen pri doniranju sredstev za Sandija Zajca.

Dne 2.10.2023 se je v prostorih PGD Mengeš na 2. seji sestal UO in NO PGD Mengeš. V 3. točki dnevnega reda se je razpravljalo o poplavah 2023 ter o donacijah, ki so se zbirala za PGD Mengeš in za Sandija Zajca. Tajnik je predstavil poročilo in sicer, da so se do 30.9.2023 na račun PGD Mengeš zbrala sredstva z namenom za Sandija Zajca v višini 280.556,55 €, brez namena pa v višini 232.753,24 €.

Sandi Zajc je želel tudi vpogled v nakazila, z obrazložitvijo, da ga zanima, kdo vse je doniral sredstva. UO se je strinjal, da ima vpogled v nakazila le predsednik PGD Mengeš in računovodja, saj gre lahko v nasprotnem primeru med drugim tudi za kršenje nekaterih donacijskih pogodb, kjer imajo podjetja to zapisano kot poslovno skrivnost ter želja posameznikov o ne razkrivanju informacij. Na seji je bil sprejet sklep, da se sredstva z namenom za Sandija Zajca nakažejo na njegov TRR.

Seja UO je bila zaključena s sklepom, da se pridobijo pravna mnenja (predsednik PGD Mengeš, poveljnik PGD Mengeš in Sandi Zajc), da člani UO z vpogledom v spisek donatorjev ne kršimo GDPR.

***

Dne 23.10.2023 je v prostorih PGD Mengeš potekala 3. seja UO in NO PGD Mengeš. Na seji so se prebrala pravna mnenja in sicer pridobljena s strani poveljnika PGD Mengeš ter s strani Sandija Zajca, predsednik PGD Mengeš svojega mnenja ni pridobil. Ker so bila mnenja o kršitvi GDPR različna, se je UO odločil, da o tem povpraša odvetnika, ki zastopa društvo. Zaradi dejstva, da člani UO nismo strokovno podkovani o pravniških zadevah, je UO sprejel sklep, da se zamrzne sklep iz 2. seje UO in NO PGD Mengeš, glede nakazil Sandiju Zajcu. UO in NO je le-to soglasno sprejel (tudi Sandi Zajc).

Sandi Zajc je na isti seji izpostavil, da obstaja sum, da je med nakazili brez namena tudi veliko sredstev, ki naj bi pripadala njemu. Tajnik je bil zadolžen, da pridobi mnenje banke, če lahko dobi pregled v namen donacij z referenco 99 ali NRC, kjer namen ni viden. Sprejet je bil tudi sklep, da se bo na naslednji UO in NO povabilo pravnika, ki bo podal strokovno mnenje glede nakazila. Sprejet je bil dogovor, da bosta nastalo situacijo odvetniku razložila predsednik PGD Mengeš in poveljnik PGD Mengeš. V vmesnem času je PGD Mengeš pridobil mnenje banke glede vidnosti namena nakazila.

***

Dne 7.11.2023 se je UO in NO PGD Mengeš sestal na 4. seji UO in NO PGD Mengeš v prostorih PGD Mengeš. Na seji so bili prisotni tudi nekateri člani PGD Mengeš, občan občine Mengeš, nekdanja partnerka Sandija Zajca s svojo odvetnico, odvetnik Sandija Zajca ter ostala zainteresirana javnost. Odvetnik PGD Mengeš je bil opravičeno odsoten, vendar je glede na situacijo predhodno podal svoje mnenje. Prav tako sta mnenja podala odvetnica nekdanje partnerke Sandija Zajca in odvetnik Sandija Zajca.

Mnenja so si bila podobna. Odvetnica bivše partnerke Sandija Zajca je od UO PGD Mengeš želela zamik nakazila na račun Sandija Zajca za 14 dni. Razloženo je bilo, da člani UO ne moremo odobriti zamika, temveč se morata o tem dogovoriti s Sandijem Zajcem in njegovim odvetnikom. Odvetnika (odvetnik Sandija Zajca ter odvetnica partnerke Sandija Zajca) sta se skupaj s svojima klientoma soglasno dogovorila, da lahko UO PGD Mengeš zamakne nakazilo denarja do naslednje seje UO in NO PGD Mengeš, ki bo 21.11.2023 v prostorih PGD Mengeš.

Za zaključek točke in sprejem sklepa se je postavilo vprašanje, ali se UO in NO strinja, da se nakazilo zamrzne do naslednje seje UO in NO PGD Mengeš. Sklep je bil sprejet z večino.

Potrebno je omeniti tudi, da se je s sprejetjem tega sklepa strinjal Sandi Zajc oz. v njegovem imenu njegov odvetnik zato težko razumemo nekatera njegova nadaljnja ravnanja. Vse vpletene strani so se namreč dogovorile, da se vzdržijo javnega oz. medijskega obravnavanja zadeve.

PGD Mengeš