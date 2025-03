Naše najvišje ležeče smučišče, nekdaj ponos slovenskega turizma, je vse bolj osamljeno in golo. Z jeklenic so namreč odstranili še gondole, nakupa novih pa ne načrtujejo zaradi neznane prihodnosti Kanina. Petdeset kaninskih gondol v imenu podjetja Sončni Kanin, ki je v 100-odstotni lasti občine Bovec, prodaja član glasbene skupine Calypso Domen Kuralt. V pogovoru za Slovenske novice je dejal, da je do gondol prišel povsem naključno – priložnost za prodajo se mu je ponudila med delom v Bovcu. Ideja mu je bila dovolj všeč, da jih je nekaj postavil na domači vrt, zdaj pa jih prodaja naprej zai...