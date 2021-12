Pettisočkrat na goro

Vinko Janežič s Spodnjega Brnika, 76-letni vodja ansambla Trgovci, se je od upokojitve leta 2003 do danes že pettisočkrat povzpel na Šenturško Goro. Ko je julija 2003 dopolnil 40 let delovne dobe v trgovskem podjetju Živila Kranj, se je upokojil in se odločil za pohode v hribe in na Šenturško Goro.

Če mu čas dopušča, gre rad tudi na Šmarno goro ali Kališče. S Spodnjega Brnika se največkrat odpelje do Cerkelj oziroma do Poženika, kjer začne vzpon do Turistične kmetije Pavlin na Šenturški Gori, ki leži na nadmorski višini 667 metrov. Redno se vpisuje v pohodniško knjigo. Na Šenturško Goro se je povzpel pettisočkrat in prehodil več kot 40.000 kilometrov. Jubilejni, pettisoči pohod je opravil 25. novembra letos.

40.000 km je prehodil.

Kot pravi Janežič, mu pohodi po svežem zraku pomenijo sprostitev in nabiranje kondicije. Slabo vreme zanj pri vzponu ni nobena ovira. Že več kot 15 let vodi sekcijo namiznega tenisa in balinarsko sekcijo pri Društvu upokojencev Cerklje, poleg tega aktivno balina in tekmuje za cerkljanske upokojence v medobčinski upokojenski ligi, kjer sodelujejo balinarji iz devetih občin.

V B-ligi so trenutno na prvem mestu. Poleg pohodništva Vinko vodi ansambel Trgovci, ki bo prihodnje leto praznoval 60-letnico delovanja. Prvi nastop Trgovcev v triu je bil na silvestrovo 1962 v dvorani v Zalogu pri Cerkljah.