Petrovčeva hiša skozi 160 let: ohranila staro podobo in ponuja pristen vpogled v preteklost

Tudi letošnji 33. dnevi evropske kulturne dediščine so vabili k predstavitvi redkih in dragocenih znanj, spretnosti in poklicev, za piko na i pa je poskrbela razstava Petrovčeva hiša skozi čas, ki so jo podprli Zavod za turizem Cerklje, Klub Liberius in Občina Cerklje na Gorenjskem.

Da je hiša ohranila pristnost in podobo izpred skoraj dvesto let, je skrbela konservatorka Mojca Tercelj Otorepec z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V Petrovčevi hiši so uredili krajevno knjižnico in muzejski del, razstavni atelje Likovnega društva Cerklje ter prostore Turistično-informativnega centra (TIC), prof. Daniela Močnik iz Kluba Liberius pa je ob sobotnem odprtju poudarila, da je razstava tudi poklon cerkljanskemu občinskemu prazniku. Osredotočila se je na zgodovino Petrovčeve hiše, življenje v preteklosti in izjemne graditelje dediščine v kraju. Petrovčeva hiša, ki je vpisana v register kulturne dediščine kot spomenik lokalnega pomena, si je z razstavo prislužila globok poklon, vključuje pa tudi zbirko osmih obešank iz Gorenjskega muzeja, pripravljenih pred več kot desetletjem ob odprtju. Ivan Kropivnik, mojster različnih veščin in znanj, nas je očaral z izdelki iz lesa, vključno z ročno izrezljanimi jasicami in cajnami. Obiskovalci so si lahko ogledali njegovo zbirko starinskih predmetov, med njimi so bile starinske laterne, tehtnice, obliči in drugo orodje ter druge zanimivosti iz preteklosti, v prvem nadstropju pa sta na ogled etnološka in prenovljene arheološka zbirka.

Obiskovalce Borštnikove hiše je ob dnevu odprtih vrat sprejel skrbnik Dane Novak, tretji z desne.

Po kulturno obarvanem ogledu je lokalna turistična vodnica Simona Šunkar poskrbela še za ogled rojstne hiše Ignacija Borštnika, saj je skrbnik Dane Novak pripravil dan odprtih vrat. V sklopu Cerkljanske tržnice so v notranjih prostorih pripravili zanimiv spremljevalni program za otroke, predstavitev Karate kluba Cerklje, poligon in nagradne igre Atletskega kluba Cerklje ter nastop Plesnega studia Špela.