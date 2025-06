Petrolova črpalka v Petrini zaprta, Minister Jevšek: »Ne razumem, kako lahko dobičkonosna družba ...«

V družbi Petrol bodo do srede še enkrat razmislili o zapiranju svojih poslovalnic, med drugim tudi v Petrini v občini Kostel, je po sestanku s predsednikom uprave Petrola Sašom Bergerjem in županjo Natašo Turk v Kostelu povedal minister za kohezijo Aleksander Jevšek. Berger pa je izrazil upanje, da jim bo z državo uspelo najti primerno rešitev.

Do današnjega sestanka je prišlo potem, ko je Petrol za nedoločen čas zaprl štiri poslovalnice, med drugim tudi v Petrini, kar je med prebivalci občine Kostel povzročilo precejšnje razburjenje. Da naj ne zapira poslovalnic na območjih, kjer so te vitalnega pomena za življenje ljudi, je Petrol v sredo pozval tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Jevšek.

FOTO: Jože Suhadolnik

Po njegovih besedah so se na današnjem sestanku v prostorih Občine Kostel dogovorili, da bo v čim krajšem času stekel dialog med vlado in Petrolom o možnih rešitvah, do srede pa bodo v Petrolu tudi še enkrat pretehtali, ali je smiselno zapirati omenjene črpalke. Izrazil je upanje, da si bodo skupaj vzeli toliko časa, da bodo našli rešitev, »ki bo najboljša za Petrol, za vlado ter predvsem za občanke in občane na obmejnih območjih«.

Jevšek namreč ne razume, kako lahko družba, ki je lani dosegla dobre poslovne rezultate in dobiček, zapira črpalke na obmejnih območjih, kjer ljudje že tako ali tako živijo v slabših razmerah ter jim je treba pomagati prek različnih programov iz kohezijskih sredstev in državnega proračuna.

FOTO: Jože Suhadolnik

Nasploh ga žalosti, da smo v zadnjih letih v Sloveniji priča zapiranju poslovalnic podjetij, katerih lastnik ali solastnik je država, kot so na primer poštne poslovalnice, krajevni uradi, bančne poslovalnice in podobno, ker da se njihovo poslovanje v manjših krajih ne izplača. »Tega kot minister za kohezijo in regionalni razvoj ne bom nikoli razumel,« je dejal.

Odgovora o usodi poslovalnice še ni

Županja Kostela je bila z današnjim sestankom zadovoljna, čeprav odgovora na vprašanje, ali bo Petrol poslovalnico na Petrini znova odprl, ni dobila. »So pa stekli prvi pogovori, na katerih sem izpostavila naše težave. Dialog je torej stekel in zdaj nekje do sredine tedna napovedujejo rešitve, ki bi bile ugodne za vse strani,« je dejala.

Berger je sestanek označil kot »pomemben korak k vsebinskemu in spoštljivemu dialogu, ki je temelj oziroma predpogoj za vzdržne dolgoročne rešitve«. Pojasnil je, da je zaprtje prodajnega mesta v občini Kostel neposredno povezano z nevzdržnim regulatornim okvirjem. »Po novi uredbi namreč marža za trgovce znaša 9,9 centa na liter prodanega bencina, medtem ko davščine državi znašajo 86 centov. Pri tem mora Petrol iz svoje marže pokriti še vse stroške poslovanja, zaposlenih, logistike in investicij,« je dejal.

Aleksander Jevšek pravi, da ne razume, kako lahko družba, ki je lani dosegla dobre poslovne rezultate in dobiček, zapira črpalke na obmejnih območjih, kjer ljudje že tako ali tako živijo v slabših razmerah. FOTO: Jože Suhadolnik

Podaril je, da je marža, ki jo pri nas od litra bencina dobijo trgovci, najnižja v Evropi, medtem ko so dajatve na drugi strani med najvišjimi. »Želimo si samo vzdržen regulatorni okvir oziroma okolje, v katerem lahko poslovni subjekti poslujejo ekonomično in normalno,« je dejal. Izrazil je prepričanje, da bodo po sredi bližje neki dolgoročnejši rešitvi, ki bo sprejemljiva za vse.

Na vprašanja Berger ni odgovarjal. Jevšek pa je na vprašanje, ali bi bila ena od možnih rešitev ta, da bi država subvencionirala poslovanje Petrolove poslovalnice v Petrini, glede na to, da gre za obmejno demografsko ogroženo območje, odgovoril, da odločanje o tem ni v njegovi pristojnosti. »Tukaj sem zaradi tega, ker kot resorni minister skrbim za skladen regionalni razvoj,« je dejal.