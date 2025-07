Petrol popustil pritiskom? Znova odpirajo bencinske servise v štirih krajih

Po več tednih pritiskov lokalnih skupnosti, protestov krajanov in političnih pogovorov na najvišji ravni je družba Petrol danes sporočila, da bo znova odprla bencinske servise v štirih manjših krajih: Petrini, Solčavi, Črnem Vrhu nad Idrijo in Podkorenu, poroča STA. Ti servisi so bili 23. junija letos začasno zaprti zaradi po Petrolovih navedbah »nevzdržnega poslovnega okolja«, ki ga je povzročila državna regulacija cen naftnih derivatov.

Poslovati bodo začela takoj po tehničnem pregledu in pripravi, najpozneje v četrtek, so danes sporočili iz družbe. Kot so pojasnili, je do odločitve prišlo na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi.

»Zavedajo se, da so številne lokalne skupnosti v zadnjih letih izgubile pomembne storitve, kot so banke, pošte, lekarne in trgovine, in da zaprtje prodajnih mest Petrola še dodatno otežuje življenje in gospodarsko delovanje v teh krajih, predvsem v času turistične sezone in intenzivnih kmetijskih in gozdarskih del,« so zapisali.

Regulacija in nerentabilnost?

Kot je pred dnevi pojasnil član uprave Petrola Jože Smolič, je odločitev o zaprtju servisov temeljila na ekonomskih izračunih. »To so objekti, ki so po regulaciji, kakršna je, prvi postali negativni, vsi ostali sledijo,« je dejal. Podjetje je opozorilo, da marža 9,9 centa na liter ne zadošča za pokritje stroškov poslovanja, zlasti v manjših, redkeje poseljenih krajih.

Smolič je že 10. julija v pogovoru z županom Idrije opozoril, da bo moral Petrol v primeru nespremenjene regulacije nadaljevati z zapiranjem servisov tudi drugje po Sloveniji, saj maloprodajna mreža postaja »negativna«.

Protest v Solčavi. FOTO: Špela Kuralt/delo

Lokalci nezadovoljni

Zaprtje servisov je med prebivalci prizadetih občin sprožilo val nezadovoljstva. Najbolj glasni so bili krajani občine Kostel, kjer se je črpalka v Petrini zaradi oddaljenosti nadomestne lokacije (v Kočevju, 30 km stran) izkazala za ključno za vsakdanje življenje. Občinski svet je sklical izredno sejo, pripravili so javni poziv vladi in Petrolu ter napovedali peticijo. Organizirani so bili tudi protestni shodi.

Podporo lokalnim pobudam so izrazili tudi politiki. Premier Robert Golob je povedal, da je bila Petrolu ponujena možnost odkupa zaprtih servisov z namenom, da bi jih odstopili drugim ponudnikom. Minister za kohezijo Aleksander Jevšek je opozoril, da so to območja, ki zaradi svoje obmejne lege potrebujejo posebno obravnavo. Poslanec SD Jonas Žnidaršič je Petrol pozval, naj se začne obnašati kot »zaupanja vreden partner«.

STA poroča, da v Petrolu verjamejo, da bo vlada našla uravnoteženo rešitev, ki bo zagotovila dolgoročno vzdržne pogoje za poslovanje in hkrati ohranila dostopnost do osnovnih energentov, ter bo v dobro vseh deležnikov.

Zaprta Petrolova črpalka v Podkorenu, 26. 6. 2025. FOTO: Jože Suhadolnik

