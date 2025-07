Petrol na sestanku z Golobom začel dialog, a štiri njihove poslovalnice še naprej zaprte

Ukrepi za optimizacijo poslovanja Petrola ostajajo v veljavi, vključno z začasnim zaprtjem štirih prodajnih mest, so za STA danes povedali v družbi. Na torkovem sestanku s premierjem Robertom Golobom in ministrom za okolje Bojanom Kumrom so se dogovorili, da bodo z okoljskim ministrstvom nadaljevali iskanje dolgoročnih in za vse vzdržnih rešitev.

»Dialog v smeri reševanja trenutne situacije«

Kot so pojasnili v Petrolu, so na torkovem sestanku z Golobom in Kumrom začeli »dialog v smeri reševanja trenutne situacije«. »Dogovorili smo se, da bomo s pristojnim ministrstvom za okolje, podnebje in energijo nadaljevali iskanje skupnih dolgoročnih in za vse deležnike vzdržnih rešitev,« so dodali.

Štiri Petrolove poslovalnice še naprej zaprte

Pogovore s Petrolom pričakujejo tudi na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, vendar šele takrat, ko bo družba znova odprla bencinske servise v Petrini, na Črnem Vrhu nad Idrijo, v Solčavi in Podkorenu, so danes pojasnili za STA. Minister Aleksander Jevšek ob tem verjame, da bodo s Petrolom našli dolgoročno rešitev, sprejemljivo za vse strani.

V kabinetu predsednika vlade so po torkovem srečanju napovedali, da se bodo pogovori med vlado in Petrolom nadaljevali na ravni ministrstev. Pogovori so usmerjeni v iskanje rešitev za spor med vlado in Petrolom, so dodali.

Odločitev družbe o začasnem zaprtju omenjenih štirih bencinskih servisov namreč sledi novi uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je vlada podaljšala do zdaj veljavno uredbo ter v regulacijo vključila še cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah.

Kot so opozorili v Petrolu, se z novo uredbo že doslej nevzdržen regulatorni okvir še dodatno zaostruje. Zaradi tega so napovedali tudi ustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev izplačil sponzorskih in donacijskih sredstev ter revizijo dobaviteljskih pogodb.

V družbi so prejšnji teden poudarili, da zapiranje posameznih prodajnih mest ni niti njihova želja niti dolgoročen cilj, temveč začasen ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija.