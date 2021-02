Petrič: Po desetih letih lahko pred sodiščem dokažem nedolžnost

Specializirano državno tožilstvo je na koprsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper pet fizičnih oseb, med drugim tudi zoper predsednika sosveta koncerna Kolektor in direktorja časnika Delo Stojana Petriča, poročajo mediji. Petriču in četverici soobtoženih očitajo zlorabo položaja pri prevzemu družbe Etra 33.



Na obtožnico so se odzvali tako v Kolektorju, kot tudi Stojan Petrič. »Iz medijev sem izvedel, da naj bi bila vložena obtožnica v zvezi prevzemom družbe ETRA 33 d.o.o. v letu 2010. V Kolektorju obtožnice sicer še nismo prejeli in jo težko komentiramo, vendar glede na dosedanji potek postopka ocenjujemo, da ni utemeljena. Že samo dejstvo, da je informacijo o domnevni vložitvi obtožnice prvi in pred mediji že 2. februarja ob 18:01 uri na Twiterju objavil Miro Petek, član stranke SDS in svetovalec ministra na Ministrstvu za kulturo, dodatno potrjuje, da odločitev za vložitev obtožnice ni strokovne narave,« pravi Stojan Petrič.

Zahteva je bila že zavržena

V Kolektorju dodajajo, da je zahtevo specializiranega državnega tožilstva preiskovalna sodnica Tatjana Cvetičanin najprej s sklepom zavrgla ter po razveljavitvi sklepa o zavrženju zahteve za preiskavo v ponovljenem postopku zahtevo za preiskavo izdala nestrinjanje z zahtevo za preiskavo, kjer je med drugim pojasnila, da iz zbranih obvestil od Borisa Pipana in Alana Perca izhaja: »Če naj bi bila deleža 5 odstotkov za Tomaža Kmecla in Petra Novaka že odšteta od kupnine, lahko to razumemo tudi kot trditev, da je bila kupnina za celoto zmanjšana za vrednost deležev za Tomaža Kmecla in Petra Novaka, kar bi pomenilo, da naj bi po dogovoru prodajalcev in kupcev ta dva deleža z znižanjem kupnine »plačala« družba Sarini d.o.o. in ne družba Kolektor Group d.o.o.«.



Preiskava je bila nato kljub nestrinjanju preiskovalne sodnice Cvetičaninove izvedena na podlagi sklepa Višjega sodišča v Kopru. Vendar so izvedeni dokazi v postopku sodne preiskave zgolj dodatno potrdili pravilnost odločitve preiskovalne sodnice. Priča Alan Perc, ki je na strani prodajalca Sarini vodil pogajanja s kupci, je zaslišan pred sodiščem na vprašanje zagovornika, kdo je plačal deleža za Novaka in Kmecla, Kolektor ali Sarini, odgovoril da »zagotovo Sarini, ker je Sarini znižal ceno kupcem. Kolektor ni plačal.«

Ugotovitve sodnega izvedenca

Do bistveno enakih ugotovitev je po pregledu dokumentacije prišel tudi sodni izvedenec mag. Tomo Soklič, ki je v izdelanem izvedenskem mnenju potrdil, da je Kolektor Group posojilo, ki ga je dal Transingu, prejel vrnjeno z obrestmi ter izvedensko mnenje zaključil z besedami: »V takem primeru torej s proučevanimi transakcijami do zmanjšanja premoženja Kolektor Group ali z njim povezanih oseb ne bi prišlo. Torion in Energotrans pa bi pridobila skupaj za 2.824.986,50 evrov koristi, zmanjšano za plačila, ki sta jih v razmerju do Transinga in g. Smrekarja opravila. Njuna pridobljena korist pa bi, izhajajoč iz dokumentacije v sodnem spisu, v tem primeru verjetno bila na račun prodajalca, družbe Sarini.«



S tem je jasno izkazano, da oškodovanja družbe Kolektor Group ali z njim povezanih družb ni bilo. Glede na ugotovitve v postopku sodne preiskave, vključno in zlasti ugotovitve s strani sodišča določenega sodnega izvedenca, je bilo za pričakovati, da bo tožilstvo po zaključku sodne preiskave odstopilo od pregona. Tekom sodne preiskave izvedeni dokazi niso potrdili očitkov tožilstva o domnevni zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Ravno nasprotno, izvedeni dokazi so potrdili, da je na strani koncerna Kolektor postopek prevzema družbe Etra 33 potekal transparentno in zakonito, da so bila vsa ravnanja izvedena v okviru pooblastil ter v interesu in v dobro družbe Kolektor Group ter zlasti da ni bilo nikakršnega oškodovanja družbe Kolektor Group.

Priložnost za dokaz nedolžnosti

»Sklepno lahko rečem, da sem nad odločitvijo tožilstva razočaran, ne pa presenečen,« zagrenjeno pravi Stojan Petrič in dodaja: »Po drugi strani strani pa je dejstvo, da ta odločitev, ne glede na njeno (ne)pravilnost, po skoraj 10-ih letih medijskega blatenja omogoča, da pred sodiščem dokažemo svojo nedolžnost ter končamo medijsko blatenje mojega imena, poslovodnih oseb koncerna Kolektor ter koncerna Kolektor.«

