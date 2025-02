Petrič in Poklukar podelila 66 medalj policije za požrtvovalnost in hrabrost

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta danes na policijski akademiji v Tacnu podelila 66 medalj za požrtvovalnost in hrabrost. Med prejemniki je 47 policistov in 19 občanov, ki so pomagali v 39 dogodkih. Ta dejanja so danes redkejša in zato veliko vrednejša, meni Petrič.

Na dogodku sta razdelila 53 medalj policije za požrtvovalnost in 13 medalj za hrabrost, prejemniki so s svojimi dejanji rešili številna življenja.

Pri nudenju pomoči so prejemniki velikokrat pokazali iznajdljivost in pri reševanju uporabili to, kar so imeli v okolici. »Za zelo pomembno se je pokazalo tudi čisto praktično znanje, tisto življenjsko, ki ga ljudje potrebujemo vsakodnevno,« je še dodal Petrič.

Izrazil je tudi zadovoljstvo ob medsebojnem sodelovanju dispečerjev, gasilcev, zdravstvenih delavcev in drugih, ki pomagajo pri reševanju življenj.

Hrabrost in požrtvovalnost

Po Poklukarjevih besedah današnji dogodek prinaša sporočilo o dragocenosti življenja ter hrabrosti in požrtvovalnosti, ki krasita »izjemne in velike ljudi«. Zgodbe prejemnikov medalj se zdijo skoraj filmske, je še dodal.

»Vsi vemo, da je kadrovska situacija v celotni državi, v tako rekoč vseh sektorjih, poseben izziv,« je izpostavil Poklukar. Na ministrstvu in policiji celo leto aktivno delajo na področju promocije in zaposlovanja, je poudaril. Ob tem je spomnil na pred dnevi objavljen razpis za zaposlitev v policiji in vpis za izobraževanje na policijsko akademijo.

Medaljo za požrtvovalnost so med drugimi prejeli ljubljanska policista Kevin Dolar in Gregor Vovk, varnostnik Said Đulić, strokovni delavec Tomi Kilar in medicinski tehnik Miha Škrjanc. S skupnimi močmi so ponoči z gradbenega odra ob urgentnem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana rešili moškega s psihičnimi težavami, ki je poskušal skočiti z odra. Ko sta Dolar in Vovk z Đulićem prišla na kraj dogodka, je moškemu že pomagal medicinski tehnik Škrjanc. Ker je bil moški prej agresiven, ga je omejil s trakovi iz kliničnega centra. Vsi skupaj so ga nato s pomočjo Kilarja odnesli na varno.

Med drugimi so medaljo za hrabrost podelili trboveljskima policistoma Janu Matjažu in Maticu Obrezu, ki sta iz bloka, v katerem je zagorelo stanovanje, kljub gostemu dimu stanovalce spravila na varno. Še preden je gasilska enota prispela do gorečega bloka, sta policista vstopila in začela evakuacijo, ker sta opazila, da se dim širi tudi v višja nadstropja. Zaradi vdihavanja gostega dima sta po akciji tudi sama potrebovala zdravniško oskrbo.

Letošnji prejemniki so pomagali tudi pri padcih v vodo, evakuacijah iz stavb, ki so jih zajeli požari, preprečevanju ropov, ob hudih zdravstvenih stanjih in čustvenih stiskah, prepirih in drugih dogodkih, so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi. Ob tem so izkazali široko znanje s področja prve pomoči in iznajdljivost ob razmerah, ki niso bile idealne, so dodali.