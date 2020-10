Znana Slovenka žaluje: umrla ji je hčerka Sofia

Skupni trenutki Petre in Sofie. Sofia je imela kljub svoji hudi prizadetosti veliko voljo do življenja. FOTO: osebni arhiv

Mamaje s svojo hčerko, ki se je rodila z redko gensko napako, javnost osveščala o drugačnih in posebnih otrocih. Pred nekaj dnevi je deklica za vedno zaprla oči.»Dragi moji, pred dnevi je v večnost je zaspala naša Sofia. Prosim lepo, ne pošiljajte sveč, lahko pa nakažete na TRR Zavoda 13 in s tem pomagate, da delamo naprej to, česar brez nje nikoli ne bi,« je zapisala Petra, ki je bila dolga leta navdih mnogim mamam.Sofia se je rodila z redko gensko napako trisomijo 13 in statistika kaže, da 85 odstotkov otrok umre v prvem mesecu. A kljub temu je Sofia preživela še nekaj veselih, čeprav ne običajnih in lahkotnih otroških let v objemu svojih družinskih članov.Petra je ustanovila Zavod 13 z željo, da posebni otroci ne bi več pritegovali pogledov začudenja, skriti v zavodih, za zidovi hiš, sami v sebi obremenjeni s starši, ki jih je njihova diagnoza potolkla.Družini izrekamo iskreno sožalje.