Bil je čisto običajen petkov večer, ko je Hrastničanka Zdenka Nedić štiri mlade fante, člane Nogometnega kluba (NK) Hrastnik, po tekmi v Radečah naložila v avto in jih odpeljala nazaj proti domu. A pot je bila vse prej kot običajna, saj so bili malo pred 19. uro na cesti med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom priča prometni nesreči, v kateri se je na srečo le lažje poškodoval voznik osebnega vozila. »Ta je z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča, nakar je njegovo vozilo s ceste zdrselo proti reki Savinji. Vozniku so nesebično priskočili na pomoč štirje fantje, ki so nesrečo opazi...