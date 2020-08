Petletnik trpel muke, ker Slovenija ni zanimiva za dobavitelje

Omejeni na sedem preiskav dnevno

Vodja svetovalne skupine za covid 19je opozorila, da bi v Sloveniji potrebovali več hitrih testov na novi koronavirus, kot pa jih je na razpolago. V zdravstvu si po njenih besedah želijo tudi še hitrejše teste, kot pa jih zdaj uporabljajo.Beovićeva je pojasnila, da je pomanjkanje hitrih testov posledica težav z dobavo: »Slovenija je majhna država in ni toliko zanimivo tržišče, kar se kaže tudi pri dobavi zdravil.«Pri tem je poudarila, da je obravnava bolnika vselej odvisna od njegovega stanja in ne od tega, ali pri njem obstaja suma na covid 19. »Obravnava mora biti pravočasna glede na zdravstveno stanje bolnika, v ustrezni zaščitni opremi,« je opozorila. Po njenih besedah zato čakanje na rezultate testa na novi koronavirus nikakor ne sme biti razlog za zamujanje z obravnavo.Spletni portal 24ur.com je poročal o primeru petletnega otroka, ki so ga starši zaradi vnetja rane po poškodbi noge pripeljali na celjsko urgenco . Otroka so kljub bolečinam in visoki vročini, ki je bila posledica sepse, poslali domov, češ da morajo za nadaljnjo obravnavo najprej pridobiti izvid testa na novi koronavirus. Dečka so operirali šele po 21 urah, ko je zdravnik ocenil, da je njegovo stanje preresno, da bi še naprej čakali, kaj bo pokazal test.V Splošni bolnišnici Celje so v zvezi s tem primerom pojasnili, da morajo zaradi omejenih dobav število hitrih testov na novi koronavirus omejiti na sedem preiskav dnevno. Hitre teste zato uporabijo le v najnujnejših primerih.Beovićeva celjskega primera ni hotela komentirati, ker ne pozna podrobnosti: »Tudi ne vem, koliko je bil utemeljen sum na covid 19. Pomembno je, da se bolnik obravnava glede na njegovo stanje, in to ne glede na to, ali obstaja sum na covid 19 ali ne. Če obravnava ni urgentna, pa se lahko počaka na rezultat testa.« Dodala je še, da bo v jesenskem času, ko bi se število okužb z novim koronavirusom lahko povečalo, potreba po hitrih testih toliko večja, še posebej v večjih bolnišničnih centrih.