Petkovo dogajanje na RTV razburja: štirje novinarji trdijo, da govorice ne držijo

Zdi se, da so napetosti med vodstvom in delom zaposlenih na RTV iz dneva v dan večje. Po petkovih zapletih, ko naj bi po naših informacijah zaradi kadrovske stiske in izredne situacije komaj sestavili večerno informativno oddajo, smo pri štirih novinarjih, ki naj bi jim po naših informacijah grozila odpoved, preverili, kaj se je dogajalo v petek in ali vse govorice držijo. Za komentar smo prosili tudi direktorja TV Slovenija Uroša Urbanijo.

Kot smo poročali naj bi imeli v petek pri pripravi večerne informativne oddaje velike težave, saj štirih novinarjev, ki naj bi bili na delovnem mestu na Kolodvorski ni bilo. Po naših informacijah naj bi šlo za izkušene RTV novinarje, in sicer Gregorja Drnovška, Nejca Furlana, Tanjo Gobec in Roka Šuligoja.

V skupnem odgovoru na naša vprašanja so zapisali, da informacije v našem članku, ki smo ga objavili v ponedeljek ne držijo in da jim nihče ni omenil poplav, niti jih ni pozval, da bi prišli v službo. »Nam uradno »na uho« ni prišlo, da nam grozi odpoved. Že pred petkom smo imeli odobrene odsotnosti preko SMS sporočila iz strani urednika notranjepolitične in gospodarske redakcije (v nadaljevanju NPGR). V petek smo bili zgolj obveščeni o tem, da smo štirje prijavili prost dan oz. dopust in da je zaradi tega težava pri porazdelitvi dela. Nekateri smo se tudi pozanimali, kaj se dogaja na hiši, urednik NPGR nam je odgovoril, da 'ni težava v nas',« so odgovorili in dodali, da imajo vse skupaj zabeleženo tudi na SMS korespondencah.

Urbanija pa je v odgovoru na naše vprašanje dejal, da konkretnega primera ne komentira, a je v isti sapi dodal, da »kot direktor TVS pa pričakujem od vseh zaposlenih, da hodijo v službo v skladu s plani. Nepredstavljivo je, da nekdo v petek ostane doma, zato ker je petek. To je v prvi vrsti neodgovorno do vseh državljanov, ki letno plačujejo kar 153 € za vsebine RTV. Neodgovorno pa je tudi do sodelavcev, ki čutijo svojo zavezanost javnosti in naredijo vse, da je delo opravljeno po najvišjih profesionalnih standardih.«