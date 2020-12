Petkovi protestniki znova krožili v avtomobilih

Že drugi teden zapored so se protestniki zaradi omejitvenih ukrepov odpravili na ljubljanske ulice v avtomobilih. Trasa protestov je predvidevala kroženje po Slovenski in Barjanski cesti, pri čemer je bilo tokrat v anonimnem pozivu k protestom zapisano, naj protestniki spoštujejo cestno-prometne predpise in ne hupajo v neposredni bližini policije.Anonimni poziv h kroženju z avtomobili po ljubljanskih ulicah je pred nekaj dnevi zaokrožil po družbenih omrežjih. Petkovi protestniki so se sicer od pozivov k protestom ogradili.Protesta se je udeležil tudi eden najvidnejših nasprotnikov vlade, ki je na Facebook profilu objavil dva videoposnetka dogajanja. S posnetka je razvidno, da je Jenulla policija ob vožnji ustavila in izvedla kontrolo, pri čemer je pregledala tudi njegovo opremo v avtomobilu. Pri tem je ugotovila, da je protestniku potekla prva pomoč, a ga je za prekršek zgolj opozorila.S posnetka je razvidnih tudi več policijskih vozil, po poročanju medijev pa policija tokrat protestnikov ni ustavljala v tolikšni meri kot prejšnji teden.Televizija Slovenija je poročala tudi o današnjem poostrenem policijskem nadzoru upoštevanja omejitvenih ukrepov zaradi epidemije covida-19 v Ljubljani, ki naj bi potekal od 20. ure do polnoči. Policisti bodo ljudi opozarjali, globo pa izrekli le v primeru, da oseba opozorila ne bo upoštevala oziroma bo katerega od ukrepov zavestno kršila.