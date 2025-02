Petkovi kolesarji po treh letih spet protestirajo, to so sporočili slovenski vladi (FOTO)

Iniciativa Glas ljudstva danes po treh letih v Ljubljani ponovno protestira. Protest so najavili že pred dnevi, ko so dejali, da se bodo ob 17.00 zbrali pred poslopjem vlade in vladni koaliciji sporočili, da se čas izteka. Danes so napoved tudi uresničili in se zbrali na ljubljanskih ulicah.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Na ulice so se podali z različnimi transparenti. Na njih smo lahko zasledili sporočila »700 mil. za patrije = 3.500 gasilskih vozil«, »700 mil. za patrije = letno financiranje slovenskih vrtcev«, »mir in blaginja« ...

Koaliciji očitajo, da je izpolnila samo 12 predvolilnih zavez. »Vaša edina prava predvolilna kampanja bodo izpolnjene zaveze, ki ste nam jih dali pred zadnjimi volitvami! Zavihajte rokave in postavite ljudi ter okolje pred interese kapitala in strankokracije! V skoraj treh letih od prevzema oblasti je koalicija v celoti izpolnila samo 12 od 122 predvolilnih zavez, ki jih je dala civilni iniciativi Glas ljudstva ter volilkam in volilcem, kar 15 pa jih je prekršila! Najmanj uresničenih zavez je ravno na področjih, kjer bi obljubljeni ukrepi 'prizadeli' kapitalske elite in hkrati dejansko reševali potrebe in stiske navadnih ljudi,« je pri iniciativi zapisali na Facebooku.

FOTO: Blaž Samec

»Namesto, da bi se osredotočali na skupno in odločno delovanje, koalicijske stranke začenjajo predvolilna taktiziranja in piarovske manevre, ki pa jim ne bodo povrnili zaupanja volilcev,« so zapisali v svoji objavi.

Izpostavili so tudi svoje zahteve: »Ključna področja, kjer zahtevamo uresničitev zavez, so: zaščita javnega zdravstva, reševanje stanovanjske krize, dosledna mirovna politika, odločni podnebni ukrepi in socialno pravični davki.«