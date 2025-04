Petje je doma v knežjem mestu, v Celju skoraj 6000 mladih pevcev

Včeraj se je v Celju začel Mednarodni mladinski pevski festival (MMPF), ki ga knežje mesto gosti že več kot pol stoletja. Letos bodo naziv pevske prestolnice torej še utrdili, saj bo v sklopu festivala potekal tudi največji zborovski dogodek v Sloveniji – Zborovski bum.

Od 2. do 6. aprila bo v Celju skoraj 6000 mladih pevcev, kar bo zagotovo ustvarilo nepozabno vzdušje, dvorane in ulice bodo prežete s pesmimi, mesto pa polno mladostne energije. Direktor občinske uprave Mestne občine Celje Gregor Deleja je spomnil na začetke mladinskega pevskega festivala, ko je leta 1946 Jurče Vreže na Trgu celjskih knezov zbral mlade pevce, da so zapeli pesem o svobodi misli in duha ter optimističnem pogledu na prihodnost.

Tonček Kregar, Tanja Ozvatič in Darja Koter so podpisali pismo o nameri za izdajo monografije, ki bo izšla prihodnje leto.

6000 pevcev gostuje v Celju.

Organizatorji Mednarodnega Mladinskega pevskega festivala Celje pred Narodnim domom

»Ta duh smo obdržali vse do danes, pridobili nov zagon, festival si je še bolj utrdil položaj v našem mestu, od pandemije pa znova začenjamo udejanjati Vrežetovo idejo, da bi dogodek rasel in nas povezoval v harmoniji. Zato letos ponosno organiziramo in gostimo bienalno mednarodno izdajo festivala,« poudarja Deleja, prej ravnatelj Gimnazije Celje - Center, kjer je petje tako rekoč doma.

Prihaja monografija

Nenad Firšt, umetniški vodja MMPF, je izrazil zadovoljstvo, da je veliko zanimanja tudi iz drugih držav. »Uspehi na tem festivalu so bili vedno pomembna referenca tudi za tuje zbore,« je spomnil in podrobno predstavil program, tekmovalno žirijo in spremljevalno dogajanje. V imenu Zavoda RS za šolstvo je spregovorila Inge Breznik, vodja projekta Zborovski bum 2025: »Ta dogodek bo v soboto, 5. aprila, združil več kot 5000 mladinskih pevcev iz vse Slovenije. Poleg povezovanja, odmevnosti in širjenja pesmi je pomemben vidik, da množično zborovsko petje veliko pripomore k dvigu kakovosti petja na šolah, saj vsa Slovenija pripravlja isti program,« je dejala.

Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, in Darja Koter z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani so podpisali pismo o nameri izdaje monografije ob 80-letnici Mladinskega pevskega festivala Celje, 100-letnici umetniškega delovanja in 120-letnici rojstva idejnega očeta festivala in slovenskega glasbenega pedagoga ter zborovodje Jurčeta Vrežeta, ki jo je napisala Koterjeva. Javnosti bo predstavljena v sklopu MMPF Celje aprila prihodnje leto.