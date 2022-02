Peti val se končno umirja, a epidemiolognja opozarja, da nevarnosti ni konec (VIDEO)

Val omikrona v Sloveniji se počasi umirja. V četrtek so s PCR-testi testirali 3808 oseb, s hitrimi antigenskimi testi pa 103.514 in skupno potrdili 11.668 okužb. Po ocenah NIJZ je v državi trenutno 194.969 aktivnih primerov. Po oceni Matjaža Leskovarja z Instituta Jožef Stefan je epidemija covida 19 vrh v petem valu že dosegla, v naslednjih dneh pa bo začela vse hitreje upadati.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 ob je sodelovala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager.

V svetu po besedah epidemiologinje sledijo povečanju števila primerov, predvsem v Evropi. Število smrti se povečuje predvsem v Ameriki in Aziji. Omikron je prevladujoča različica in v Evropi beleži 83,4 odstotni delež. Polno cepljenih v EU nad 18 let je blizu 82 odstotkov, pri čemer je razmak med posameznimi državami zelo velik.

Evropski center za spremljanje bolezni po njenih besedah navaja, da imamo v Evropi stabilno število novih primerov in tudi stabilno število smrti. Kljub vsemu se je število držav z zelo visoko stopnjo tveganja povečalo na 13.

Veliko okužb tudi v domovih za starejše

Kot je dejala Čakš Jagrova, se število okužb med starejšimi veča, zbolevajo pa tudi mladi. Precej novih okužb beležijo tudi v domovih starejših občanov, a kot pravi, stanovalci covid-19 večinoma prebolevajo asimptomatsko. Tudi smrti covidnih bolnikov je v domovih malo.

Večinoma gre za lokalne vire okužb, uvoženih primerov pri nas skoraj ni, pravi epidemiologinja. Kakšni so postcovidni simptomi po omikronu, po besedah Čakš Jagrove še ni znano. Kljub temu da matematični izračuni kažejo optimistično sliko, Čakš Jager opozarja, da je pri tem potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ni mogoče povsem predvideti, kako se bo obnašal virus.

Pred prazničnimi dnevi epidemiologinja državljanom svetuje, naj se spočijejo od vsakodnevnih težav in tegob, a naj imajo v mislih, da epidemije še ni povsem konec. Zato poziva k upoštevanju preventivnih ukrepov.