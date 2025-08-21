AFERA V JUDU: PETA KAZENSKA PRIJAVA

Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec

Priče opisujejo, da so bili udarci z rokami, nogami, koleni, palicami in drugimi predmeti stalnica.
Fotografija: Marjan Fabjan in Tina Trstenjak, 29. 6. 2021. FOTO: Jože Suhadolnik/delo
Marjan Fabjan in Tina Trstenjak, 29. 6. 2021. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

N. P.
21.08.2025 ob 08:59
21.08.2025 ob 09:04
N. P.
21.08.2025 ob 08:59
21.08.2025 ob 09:04

Poslušajte

Čas branja: 3:17 min.

Slovenski judo že nekaj časa pretresa ena najtežjih afer v zgodovini športa pri nas. Najbolj trofejni trener, Marjan Fabjan, se sooča z novimi obtožbami. Po neuradnih informacijah Dnevnika je bila pretekli teden proti njemu vložena že peta kazenska prijava. Obenem prihaja še izpoved nekdanjega judoista celjskega kluba Sankaku, ki je razkril šokantne podrobnosti dogajanja na treningih in zunaj njih.

Udarci z rokami, nogami, koleni, palicami in drugimi predmeti so bili po besedah prič stalnica. Dogajalo se je davljenje do nezavesti, izvajanje grobih tehnik brez nadzora in vzvodi na rokah tudi potem, ko je nasprotnik že jasno pokazal predajo. Po besedah nekdanjega varovanca nasilje ni bilo omejeno le na tatami – trener naj bi tekmovalce poniževal in napadal tudi izven treningov.

Tekmovalko ostrigla pred vsemi

Nekdanji judoist je razkril še en vzorec: tekmovalci, katerih starši so preveč spremljali treninge, so bili deležni posebnih psihičnih manipulacij. Tisti, ki so doma spregovorili o dogajanju, so imeli še hujše težave. Fabjan se je spravljal tudi na tekmovalke zaradi njihovega videza. Ena od zgodb je posebej pretresljiva: na plaži naj bi judoiste postrojil v vrsto in eno od deklet javno zasmehoval, ker mu ni bila všeč njena pričeska. Dekle je označil za »neumno« in »pijanega škrata«. Nato jo je morala pred vsemi postriči sotekmovalka – šele po tem je bil zbor razpuščen, piše Dnevnik.

Davljenje do nezavesti, izvajanje grobih tehnik brez nadzora in vzvodi na rokah tudi potem, ko je nasprotnik že jasno pokazal predajo ... FOTO: Mavric Pivk/delo
Davljenje do nezavesti, izvajanje grobih tehnik brez nadzora in vzvodi na rokah tudi potem, ko je nasprotnik že jasno pokazal predajo ... FOTO: Mavric Pivk/delo
Po pričevanjih naj bi podobne metode uporabljal še en trener v klubu. Nekdanji varovanec ob tem opozarja, da je bil nasilju priča tudi nad osebami, ki danes to zanikajo ali ga relativizirajo – med njimi naj bi bili celo dve največji imeni slovenskega juda, ki zdaj zasedata visoke funkcije v mednarodnih strukturah. Njegovo sporočilo je jasno: »Molčanje ob takih primerih ni nevtralnost, ampak soudeležba.«

Tudi nekateri trenerji, funkcionarji in športniki drugih klubov naj bi bili priče dogajanju, a so ostali tiho. Še posebej odmevna je navedba o selektorju ene od evropskih reprezentanc, ki je bil kot tekmovalec sam deležen Fabjanovega nasilja, a danes molči.

Dvojna merila vodstva zveze?

V zgodbo je vpleten tudi predsednik Judo zveze Slovenije Bogdan Gabrovec. Po navedbah Dnevnika je sam sogovorniku povedal, da je bil na enem od evropskih prvenstev priča šokantnemu prizoru: Fabjan naj bi svojo varovanko udaril tako močno, da jo je »vrglo v zrak«. Gabrovec naj bi večkrat omenjal, da ima v rokah dokumente, ki bi Fabjana obremenili, a danes javno trdi, da v obtožbe ne verjame. Ta razkorak med zasebnimi izjavami in javnimi nastopi še dodatno meče senco na celotno dogajanje.

Koliko so v resnici vedeli in zakaj so molčali funkcionarji slovenskega in svetovnega juda? »Čas je, da spregovorijo,« je zaključil sogovornik Dnevnika.

Marjan Fabjan judo obtožbe zloraba nasilje trener spolna zloraba preiskava zlorabe nadlegovanje

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

