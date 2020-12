Peterle o morebitni nezaupnici: Dobro in prav je tisto, kar škoduje Janši

Konec tedna na političnem parketu mineva v negotovosti ob preštevanju poslanskih glasov za uspeh konstruktivne nezaupnice, ki jo že nekaj mesecev napovedujejo LMŠ, SD, Levica in SAB. Možnosti za njen uspeh so se povečale po tem, ko je Desus na predlog predsednika stranke, ki je kandidat za mandatarja morebitne nove vlade, po odločitvi članov sveta stranke v četrtek zapustil koalicijo. Toda stranka SMC, ki bi lahko pomembno nagnila tehtnico na eno ali drugo stran, se je odločila, da v vladi ostane.Na aktualne politične dogodke se je te dni odzval tudi, predsednik prve slovenske vlade in dolgoletni vodja Slovenski krščanskih demokratov. V daljšem zapisu »Plebiscit za Erjavca« je bil kritičen do ravnanja opozicije in prvaka Desusa. Ob tem je poudaril, da tega ni zapisal v bran Janši, temveč »za zdravje in normalnost naše demokracije«.»Trideset let po osamosvojitvenem plebiscitu nam vsiljujejo plebiscit o Karlu Erjavcu, že od/po/slovljenem politiku, ki hoče biti predsednik vlade s štirimi poslanci svoje stranke, na parlamentarnih volitvah pa je dobil blizu 400 glasov. Moč demokratične legitimacije izzivalca ni pomembna, ključno je vreči Janšo. Tisti, ki so se sami poslovili od oblasti in odprli pot Janševi vladi, izmed sebe niso mogli ali hoteli izbrati kandidata za mandatarja, za nekaj časa so se igrali z imenom Jožeta P. Damjana. Kako resno je bilo njegovo podjetje, kažejo njegove izjave o veselju, ki bi ga imel, če bi komu drugemu uspelo zbrati 46 glasov (prosto po Šarcu),« je med drugim zapisal.»Filozofija opozicije je jasna - dobro in prav je tisto, kar škoduje Janši. Kaj škoduje državi, jih ne zanima. Lahko bi jih zanimalo vsaj, kaj škoduje njim. Prepričan sem, da slepi in grobi, politično patološki antijanšizem slabi tudi same njegove nosilce in perspektive, medtem ko Janšo prej krepi.«