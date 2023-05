Ste slišali, kaj je Peterle rekel o Hribarju?

Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle odzval tudi na napoved voditelja na Radiu Slovenija Saše Hribarja, da ga bo tožil zaradi očitkov o dezerterstvu.

Najprej mislil, da gre za provokacijo

Kot je dejal Peterle, je Hribarjeve besede v aprilski radijski oddaji, da osamosvojitvene vojne ni bilo, sprva vzel kot provokacijo, a so se začeli oglašati ljudje na terenu. Kot je pojasnil danes, mu je več ljudi pritrdilo, da je bil Hribar v enoti nedaleč od Medvedjeka in jih je bilo precej strah, Ivan Šeme iz iste enote pa je na novinarski konferenci potrdil, da so šli Hribarja iskat domov, da se je vrnil v enoto.

Lojze Peterle. FOTO: Blaž Samec

Kot je dejal Peterle, ne želi kvalificirati Hribarjevega tedanjega obnašanja, dopušča možnost, da se to njegovo odsotnost razume tudi drugače, mu pa zameri, da je »moralno dezertiral 32 let pozneje«. »Odnos, ki ga je zavzel do vojne za Slovenijo, za katero so padla življenja, je zame moralno dezerterstvo,« je pojasnil.