Peter Schiro priznal krajo ženskega perila, zdaj mora odslužiti takšno kazen

REZAL SPODNJICE

Peter Schiro to obžaluje in obljublja, da bo odslej zgleden državljan. To, da se je zapičil v spodnje perilo, pripisuje nespametnosti.

»Če sem doslej oddelal že 1400 družbenokoristnih ur, bom pa zdaj tudi še te.« Tako je 27-letni Peter Schiro pred dnevi komentiral novih 660 ur, ki jih bo moral v okviru družbenokoristnega dela v roku treh let opraviti, da bo odslužil 11 mesecev dolgo enotno zaporno kazen. Sodnici Dejani Fekonja je obljubil, da res ne bo več izvrševal novih kaznivih dejanj, tam prisotnemu novinarju pa, da o njem, kar se tiče njegovih sodnih peripetij, ne bomo mogli več pisati. 28. 3. 2020 Vlomi v srednjo šolo v Ivančni Gorici, a jo zapusti praznih rok. 2. 6. 2021 Iz spalnice v hiši v Križatah odnese več kosov ...