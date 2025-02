Petek bo črn dan za ta slovenski kraj! »Iz pisarne v Ljubljani so stvari videti preproste«

Krajane Rovt nad Logatcem je pretekli teden razburila novica, da bo Petrol ob koncu meseca zaradi slabih poslovnih rezultatov po 40 letih zaprl tamkajšnji bencinski servis. Poudarjajo, da bi zaprtje za lokalno okolje pomenilo velik udarec, zato si še vedno prizadevajo za drugačno rešitev.

»12. februarja sta predstavnika uprave Petrola obiskala Občino Logatec in nas obvestila o zaprtju bencinskega servisa v Rovtah, saj naj bi podjetju povzročal izgubo. Od takrat iščemo rešitev, ponudili smo tudi možnost občinskega subvencioniranja, kot to že izvajamo za dva bančna avtomata, vendar pri Petrolu za to ni bilo interesa. Vodstvu družbe smo poslali dopis z obrazložitvijo, zakaj zaprtje ni ustrezna rešitev, vendar odgovora še nismo prejeli,« je pojasnil župan Občine Logatec Berto Menard.

Obrnili so se celo na poslanca

Občina in predstavniki Krajevne skupnosti Rovte so se obrnili tudi na poslanca državnega zbora Ivo Dimic in Zorana Mojškerca, pri čemer jim je slednji ponudil nadaljnjo pomoč. Menard kljub vsemu upa, da jim bo s skupnimi močmi uspelo doseči dogovor. Če to ne bo mogoče, pa bo po njegovih besedah treba poiskati alternativne rešitve, saj bi zaprtje bencinske črpalke prebivalcem povzročilo veliko škodo.

Kaj pravi Petrol? V Petrolu so za pojasnili, da poslovne razmere v Rovtah ne omogočajo rentabilnega poslovanja, zato je bila odločitev o zaprtju »nujna za optimizacijo prodajne mreže in učinkovito upravljanje naših virov«. Prav nobena različica poslovanja, ki so jo pretresali, ne zagotavlja finančno vzdržnega poslovanja, so še dodali.

V petek so svoje nestrinjanje izrazili tudi gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Rovte, ki so se jim pri skupinskem točenju goriva pridružila še tri sosednja gasilska društva. »Iz pisarne v Ljubljani so stvari videti preproste. A za kraj, ki je oddaljen od mestnih središč in velikih prometnic, je zaprtje bencinske črpalke velik udarec. Krajani ostajajo brez osnovne infrastrukture, kar bo močno vplivalo na vsakdanje življenje. Skrb vzbujajoče so tudi posledice za požarno varnost. Gasilska vozila morajo biti vedno pripravljena za intervencije, a brez lokalnega vira goriva bo odzivni čas lahko daljši,« so opozorili gasilci.

Lokalni prebivalc bodo morali gorivo po zaprtju natočiti v 12 kilometrov oddaljenem Logatcu ali 13 kilometrov oddaljenih Žireh.

Zapis PGD Rovte na Facebooku. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Na škodo, ki bi jo povzročilo zaprtje črpalke, so opozorili tudi kmetje. V znak protesta so se v ponedeljek s traktorji podali proti Logatcu in začasno ohromili promet pred tamkajšnjo Petrolovo bencinsko črpalko.