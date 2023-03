Pet tovornih vozičkov je v Kresnicah zgrmelo v globino (FOTO)

Pravi čudež je, da na priljubljeni pešpoti, ki vodi do Geometričnega središča Slovenije v Spodnji Slivni, v usodnem trenutku ni bilo pohodnikov. Pet vozičkov od 16, ki vozijo kamenje iz drobilnice v Zapodju do apnenice v Kresnicah, je namreč zgrmelo v globino: dva sta padla na dvorišče obrata za proizvodnjo agregatov, dva na travnik v bližino glavne ceste Litija–Ljubljana in še eden v gozd nad travnikom. Strojelom na osi Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti dogodek preiskuje policija, ki bo o ugotovitvah obveščala pristojno državno tožilstvo, so sporoči...