Pet odstotkov več brezposelnih

Ob koncu januarja je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 91.499 brezposelnih, kar je 4,8 odstotka več kot decembra in 14,6 odstotka več kot januarja lani. Na zavodu rast pripisujejo upadu zaposlovanja in sezonskemu povečanju števila prijav brezposelnih. Na novo se je prijavilo 10.510 brezposelnih, kar je 35,9 odstotka več kot decembra.



V primerjavi z lanskim januarjem je število novoprijavljenih brezposelnih upadlo za 6,9 odstotka. Med novoprijavljenimi je bilo 487 iskalcev prve zaposlitve, 6.651 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 120 brezposelnih zaradi stečajev in 1.979 presežnih delavcev, je zavod objavil na svojih spletnih straneh.



Glede na december se je število novoprijavljenih iskalcev prve zaposlitve znižalo za šest odstotkov, število brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je zvišalo za 57 odstotkov, prijav zaradi stečajev je bilo za 69 odstotkov več, brezposelnih presežnih delavcev pa za 0,3 odstotka manj. V primerjavi z januarjem lani je bilo za 5,7 odstotka več novoprijavljenih presežnih delavcev in 57,9 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo za 7,1 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve za 29,9 odstotka manj.

Kje so dobili delo

Iz evidence brezposelnih se je odjavilo 6.294 oseb, od katerih se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.611, kar je 58,3 odstotka več kot decembra in 1,9 odstotka manj kot januarja lani.



Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, drugih delavcev za preprosta dela, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil.



Delodajalci, med katerimi je bilo največ tistih s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so januarja zavodu sporočili 10.280 prostih delovnih mest, kar je 49,7 odstotka več kot decembra in 17,1 odstotka manj kot januarja lani. Največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, sestavljavcih električne in elektronske opreme, delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah ter voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev.

Kje se je brezposelnost najbolj povečala

Gledano po območnih službah zavoda se je brezposelnost januarja v primerjavi z decembrom povečala v vseh. Največjo rast je imela območna služba Murska Sobota (+8,4 odstotka), nadpovprečno pa je brezposelnost porasla še v območnih službah Maribor (+5,9 odstotka), Koper (+5,8 odstotka), Celje (+5,6 odstotka), Ptuj (+5,5 odstotka) in Sevnica (+5,1 odstotka). V območni službi Velenje je porasla za 4,6 odstotka, v Kranju in Novi Gorici za 4,2 odstotka, Trbovljah za 3,6 odstotka, Ljubljani za 3,4 odstotka, v območni službi Novo mesto pa za 3,2 odstotka.



Območna služba Murska Sobota je edina, ki je imela januarja manj brezposelnih kot pred enim letom, in sicer 3,1 odstotka manj. V vseh ostalih se je brezposelnost medletno povečala, najbolj v območni službi Koper (+23,9 odstotka), Kranj (+23,8 odstotka), Ptuj (+22,8 odstotka) in Nova Gorica (+21,7 odstotka).



Zavod za zaposlovanje je danes postregel še z najnovejšo informacijo o stopnji registrirane brezposelnosti. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Statističnega urada RS je bilo v Sloveniji novembra lani 889.758 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,1 odstotka manj kot oktobra in 1,3 odstotka manj kot novembra 2019.



Stopnja registrirane brezposelnosti je bila novembra pri 8,6 odstotka, kar je toliko kot oktobra in za 1,2 odstotne točke več kot novembra 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,8-odstotna, žensk pa 9,7-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (11,9 odstotka), najnižjo pa območni službi Kranj in Nova Gorica (6,4 odstotka).

