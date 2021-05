Pet najpogostejših prevar pri prodaji rabljenih vozil

Ena izmed glavnih težav na trgu rabljenih vozil je, da kupci težko pravočasno opazijo pogoste prevare. Na prvi pogled so rabljena vozila lahko mamljiva, pod pokrovom pa se lahko skrivajo številne napake, kar kasneje morebitni kupec občuti v obliki nepričakovanih vzdrževalnih in stroških za popravila.



Iskalna platforma za zgodovino avtomobilov CarVertical je izvedla raziskavo o najpogostejših prevarah pri rabljenih avtomobilih. Izvedena je bila na podlagi podatkov več kot milijon poročil o zgodovini avtomobilov iz Hrvaške, Češke, Bolgarije, Madžarske, Estonije, Finske, Francije, Belgije, Belorusije, Nemčije, Italije, Latvije, Litve, Poljske, Romunije, Rusije, Ukrajine, Srbije, Slovaške, Švedske in tudi Slovenije. Na podlagi študije predstavlja najpogostejše prevare, ki se jim morate izogniti pri kupovanju rabljenega vozila.

1. Poškodovan avtomobil Ker mesta postajajo vse bolj naseljena, so zato vozniki pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah. Raziskava je pokazala, da je skoraj ena tretjina (31 odstotkov) vseh avtomobilov, ki so bili pregledani prek te platforme, bilo poškodovana. Pri izbiri avtomobila je priporočeno preveriti vse reže med ploščami karoserije, če so te enakomerne. Če so kakšne širše od drugih, to lahko nakazuje škodo strukturnih delov ali to, da je bilo na avtomobilu opravljeno poceni popravilo. Nekateri prevaranti poskušajo te reže prikriti, zato morajo kupci pregledati vozilo od blizu.

2. Prevrteni kilometri V raziskavi je vsako šesto vozilo (16,7 odstotka) imelo prevrtene kilometre. Prevara s kilometri je zelo pogosta med prevaranti, ki uvažajo rabljena vozila in jih poskušajo prodati z lažnim številom na števcu kilometrov. Veliko večja verjetnost prevare s kilometri je pri avtomobilih z dizelskim motorjem. Ena sama sprememba na števcu kilometrov na črnem trgu ne stane veliko, lahko pa vrednost avtomobila napihne za 25 % ali več, zlasti pri zelo zaželenih avtomobilih. Takšna vozila lahko hitro odkrijemo. Po navadi lahko že sama ohranjenost govori sama zase. Če so sedeži, krmilo ali menjalna ročica obrabljeni, število prevoženih kilometrov pa je nizko, je to lahko znak prevare.

3. Ukraden avtomobil Najslabše pri rabljenih avtomobilih je, da kupite ukradenega. V takem primeru se običajno novemu lastniku vozilo odvzame, kar lahko povzroči zaplete pri vračilu denarja. V zadnjih 12 mesecih je CarVertical razkril nekaj sto ukradenih avtomobilov, kar je kupcem prihranilo precej časa in denarja.

4. Avtomobil se je uporabljal kot taksi ali vozilo za najem Nekateri vozniki se ne zavedajo, da se je njihovo vozilo prej uporabljalo kot taksi ali vozilo za najem. Taksisti pogosto prevozijo veliko kilometrov, večino časa pa prevažajo potnike po mestnih cestah. Taksiji in avtomobili za najem se pogosto hitreje obrabijo, poleg tega pa so običajno tudi slabše vzdrževani.



Z uporabo CarVerticala je bilo lansko leto najdeno približno 2000 avtomobilov, ki so se uporabljali kot taksiji ali vozila za najem. V nekaterih primerih je takšna vozila mogoče odkriti na podlagi barve vozila, prevaranti pa lahko ta vozila tudi prebarvajo. Poročila o zgodovini avtomobilov nudijo najboljšo rešitev, da se izognete takšnim vozilom.

5. Cena avtomobila je prenizka Kupci rabljenih avtomobilov se morajo izogibati tudi vozilom s sumljivo nizko ceno, čeprav je za veliko kupcev takšna skušnjava velika. Če se cena zdi predobra, da bi bila resnična, naj kupci iščejo dalje in primerjajo ta avtomobil s podobnimi avtomobili na drugih trgih rabljenih avtomobilov. Včasih so takšni avtomobili uvoženi, imajo prevrtene kilometre ali prikrito škodo, kar daje lažno sliko dobrega nakupa. Najboljše je, da se kupci na tem mestu ustavijo in poiščejo drugo ponudbo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: