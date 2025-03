Pet let od razglasitve epidemije: dan, ko se je Slovenija ustavila (FOTO)

Danes mineva pet let od razglasitve epidemije covida-19 v Sloveniji. Takratni minister za zdravje Aleš Šabeder je 12. marca 2020 sprožil državni načrt za ukrepanje, ki je prinesel zaprtje šol, javnega življenja in omejitve gibanja. Prvi primer okužbe so sicer potrdili že 4. marca.

Vlada Marjana Šarca je najprej zaprla mejo z Italijo, nato pa šole in nenujne zdravstvene storitve. Po prevzemu oblasti je Janez Janša uvedel strožje ukrepe, s čimer je Slovenija prvi epidemični val prestala razmeroma uspešno. Ta je trajal 80 dni, do 31. maja 2020.

Ljubljana, 19. 10. 2020. Kot bi bila zapuščena. FOTO: Voranc Vogel

Od smrtnih valov do množičnega cepljenja

Naslednji valovi so bili težji in smrtonosnejši. 4. novembra 2020 je bilo v bolnišnicah več kot 1000 covidnih bolnikov, 7. decembra pa je umrlo rekordnih 66 ljudi v enem dnevu. Konec leta 2020 se je začelo množično cepljenje, 25. januarja 2022 pa je bila dosežena rekordna dnevna številka okužb – 17.494 primerov.

Otvoritev novega Covid oddelka v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru, 8. 11. 2020. FOTO: Jože Suhadolnik

Po besedah epidemiologinje Nadje Šinkovec Zorko (NIJZ) so novejše različice virusa manj nevarne, saj je večina ljudi covid-19 bodisi prebolela bodisi bila cepljena. Kljub temu imunska zaščita s časom upada, zato je okužba še vedno možna. Infektologinja Bojana Beović opozarja, da je cepljenje za starejše in imunsko oslabljene še vedno priporočljivo, čeprav je postalo »nekakšen tabu«.

Prvi šolski dan na OŠ Božidarja Jakca 1. 9. 2021. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Spomin na solidarnost in požrtvovalnost

Zdravniki, ki so bili v ospredju boja proti pandemiji, se danes spominjajo predvsem povezanosti zdravstvenega sistema. Infektolog Matjaž Jereb, predstojnik ljubljanske infekcijske klinike, poudarja, da so v tistem obdobju tako zdravstveni kot nezdravstveni delavci pokazali veliko požrtvovalnosti.

Slovenija je v petih letih prešla od izrednih razmer in strahu do obvladljive bolezni, a stroka opozarja, da se pandemije ne sme popolnoma pozabiti – še posebej ko gre za zaščito ranljivih skupin.

UKC v času pandemije. FOTO: Matej Povše

FOTO: Matej Povše