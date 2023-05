Pet generacij iz Babincev (FOTO)

Ne zgodi se pogosto, da v kakšni družini v idili in slogi živi kar pet generacij in da je razlika med najstarejšo in najmlajšo članico kar 89 let. Poseben in redek primer dolgotrajnega sožitja več rodov smo odkrili v Prlekiji.

Najmlajša Hana je na svet prijokala letos, najstarejša Marta pa leta 1934.

Družina kar petih generacij žensk živi le streljaj od Ljutomera, v lepi in napredni panonski vasi Babinci, ki šteje okoli 275 duš. »Da, to smo me. Vsaka po svoje posebna. Vsaka s svojo življenjsko zgodbo. Vsaka s svojimi interesi in cilji. Vsaka s svojim poklicem in vsaka s svojo nalogo. Skupaj se smejemo, skupaj jočemo, v srcu pa smo močno povezane. Ponosne druga na drugo. Življenje je lepo, a včasih tudi kruto in nepredvidljivo. Res je čudovit pogled na dejansko lepo družino različnih let. Med najstarejšo in najmlajšo članico je kar 89 let razlike,« nam prijazno razloži druga po mladosti, Maja Heric, ponosna mamica najmlajše Hane, ki je na svet prijokala natanko mesec pred svetovnim dnevom zemlje, torej 22. marca letos; njena mama se je rodila leta 2000, babica Karmen Heric 1976., prababica Milena Jergovič 1958., praprababica Marta Macun pa 1934.

»To smo me in neizmerno ponosne smo, da imamo druga drugo,« je sklenila naša sogovornica Maja.