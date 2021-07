Pet dni stran od množic po neobljudenih poteh

V zadnjih letih sta ob že uveljavljenih pohodniških poteh (na primer Koroška planinska pot, Zasavska daljinska pot in Loška planinska pot) nastali še dve veliki. Prva, dolga 267 kilometrov, se imenuje Juliana Trail in omogoča obhod gorovja Julijske Alpe. Druga, 310 kilometrov dolga krožna pot Krona Slovenije, vas od Ljubljane popelje mimo Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Julijskih Alp in prek Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja nazaj proti prestolnici. K vsej tej ponudbi pa se letos, in sicer med 10. in 14. julijem, pridružuje še ena pot, pohodniška avantura Highlander Adventure. Potek...