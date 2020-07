Pestro v DZ: Janša zmajeval z glavo, poslanci protestno odkorakali (FOTO)

Tokrat pa ni prvič, da je del opozicije protestno zapustil sejo. Konec aprila so zaradi postopkovnih zapletov in ob očitkih Zorčiču pri vodenju seje poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB obstruirali glasovanje o dveh sklepih

Poslanci protestno zapustili sejo. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija

Janša: Verjeli so, da ne bodo odgovarjali

Ob začetku nadaljevanja 19. redne seje DZ je, preden so poslanci zastavili vprašanja premierju, poslanec SD Marko Koprivc zahteval, da se premier opraviči zaradi svojega tvita ob 25. obletnici genocida v Srebrenici, s katerim je razburil v soboto.Koprivc je od predsednika DZprosil, da pozove Janšo k opravičilu »vsem žrtvam Srebrenice za žaljiv tvit, ki gaje napisal pred dnevi v zvezi z dogajanjem v Srebrenici.« Janša je ob tem (s kirurško masko na obrazu) odmajeval z glavo. »Tvit je zelo žaljiv in odpira številne rane žrtev oz. njihovih svojcev,« je dodal Koprivec. Zorčič je poslanca SD opozoril, da to ni bil postopkovni predlog. Vsebinsko se lahko morda z vami v določenem delu celo strinjam, ampak mi začetka seje danes ne bomo izrabili za razčiščevanje tistega, kar je zapisano na twitterju,« je odvrnil Zorčič, na kar je Koprivc odvrnil, da če opravičila ne bo, poslanci SD ne bodo sodelovali na seji v tej točki.Ker je Zorčič sejo nadaljeval, so poslanci SD zapustili svoja mesta in odkorakali iz dvorane, pri tem pa so se jim pridružili poslanci LMŠ in SAB z izjemo(ta je kasneje Janši zastavil poslansko vprašanje) in. Ostali so tudi poslanci Levice in njen koordinatorje dobil priložnost, da Janši kot prvi zastavil vprašanje, namesto tega pa je vlado označil za neprimerno. »Slovenija je v politični in moralni krizi, kakršne že dolgo nismo izkusili, vlada pa se obnaša popolnoma neprimerno na čelu s predsednikom vlade samim,« je dejal Mesec in dodal, da premier vsak teden 'sproducira' afero, da bi odvračal pozornost od teh problemov: »Ta vikend je bila to popolnoma nedostojna, nedržavniška in nemoralna izjava o Srebrenici, ki, kot so povedali kolegi iz Socialnih demokratov, posuva sol na rane 8.372 žrtvam genocida. Premier je genocid nenazadnje zanikal, govori o pokolu, in se zdaj za to ni bil pripravljen opravičiti. Ali pa, če spomnim, tri dni prej ko se je z diktatorjevima (srbskim predsednikom Aleksandarjem, op. a.)in (madžarskim premierjem Viktorjem, op. a.)pokazal na skupni spletni okrogli mizi, je govoril o kulturnem marksizmu, to je terminu, ki ga v svojem manifestu 111-krat uporabi norveški množični morilec, preden se je odpravil na pokol (tega je izvedel 22. julija 2011 v Oslu in na otoku Utøya ter ubil 77 ljudi, op. a.),« je bil oster Mesec, ki je dodal še, da Janša podžiga moralno in politično krizo podobno, kot to počne predsednik ZDA. Tudi Mesec je napovedal obstrukcijo seje.Na tem mestu se je odzval Janša: Zelo mi je žal, da tisti, ki zahtevajo opravičilo zaradi neke izjave, te izjave niso sposobni niti citirati. Leta 2009 ob 20. obletnici padca berlinskega zidu sem bil naprošen od ugledne mednarodne institucije za študijo , ki sem jo tudi napisal. Objavljena je bila 1. decembra 2009 in v njej analiziram dogajanje po padcu berlinskega zidu tudi na ozemlju nekdanje Jugoslavije in tudi vzroke, zaradi katerih je prišlo do balkanske morije, med drugim tudi vzroke, zakaj je prišlo do pokola oz. genocida v Srebrenici,« je najprej pojasnil Janša in dodal, da od leta 2009 naprej vedno ob obletnici genocida v Srebrenici to študijo ponovno izpostavi.»Genocid v Srebrenici je zasnovalo isto zlo, ki se je kotilo na Akademiji jugoslovanske armade v Beogradu. Jaz sem študiral obramboslovje in poznam tisto doktrino in v tisti doktrini piše, da je treba nasprotnika, bodisi agresorja bodisi razrednega sovražnika fizično uničiti, to se pravi, ubiti, umoriti. To je končni cilj oboroženega boja. To je doktrina v katero je bil vzgojenin ki je v Srebrenici izvedel pa še v nekaterih drugih krajih v Bosni. Nekateri, ki so sodelovali pri tem, so v postopkih pred mednarodnim sodiščem svoj zagovor utemeljili na tem, da so verjeli, da zaradi tega, ker za povojne poboje v bivši Jugoslaviji kjer so pomorili na 10 tisoče vojnih ujetnikov, ni nihče odgovarjal, da tudi oni ne bodo odgovarjali, in da čez 50 let, ko se bodo grobovi odkrili, to nikogar več ne bo zanimalo. Na te stvari sem jaz opozoril in to je, mislim to so zgodovinska dejstva. Zdaj, kar se tiče pa vojne v Bosni pa Srebrenici, če Slovenija takrat, ko sem bil jaz minister za obrambo, Bošnjakom naj bi pomagala, diplomatsko, z usposabljanjem njihovih enot in z orožjem in z vojaško opremo bi bilo teh Srebrenic še petkrat več, najmanj. Obstajajo dokazi za to. Se pravi, tisti ki zaradi tega, ker pač ni sposoben vseh zločinov obsoditi enako in jih meriti z istimi vatli, zdaj kriči zaradi te primerjave,« je kritikom odgovoril Janša. »In dokler bo možno nekaznovano pobijati v imenu ene ideologije, v imenu druge, pa bo to obsojeno, toliko časa se bodo genocidi v svetu dogajali in o tem obstaja v civiliziranem svetu soglasje, nihče temu ne nasprotuje, razen v Sloveniji,« je zaključil.