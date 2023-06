Pestro popoldne v Zasavju: lepotice so pele in plesale

Med poslanstvi tekmovanj za najlepšo žensko na svetu sta tudi širjenje dobrote in zavedanja, da smo vsi ljudje enaki in dragoceni. Finalistke tekmovanja za miss Slovenije so se s tem poslanstvom in mislijo odpravile v Varstveno-delovni center Zasavje, s katerim tudi sicer redno sodelujejo. Tam so na pikniku skupaj z varovanci pele in plesale. Naučile so jih nove koreografije. Pester program je pospremil tudi nov slovenski bend RoMA Child. »Prisotnim/varovancem želiva približati koncertno izkušnjo, do katere običajno nimajo dostopa, in jim polepšati nekaj trenutkov življenja. V veselje nama je, da imava to priložnost. Hvala organizatorjem za povabilo,« pravita člana skupine Roman in Martin. Piknik je s svojo glasbo požlahtnila tudi pevka Alya.