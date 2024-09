Projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki ga koordinira Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL FF), v ospredje postavlja eno najbolj aktualnih in tudi kontroverznih tem sodobnega časa, umetno inteligenco (UI). Aktivnosti projekta, ki potekajo pod sloganom Človek, UI, se tako osredotočajo na to, kako UI oblikuje naš svet in kako vpliva na vse nas.

Naročnik oglasne vsebine je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani