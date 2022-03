Pestro na seji odbora o zakonu o varstvu okolja, ki uvaja tudi kavcije

Odbor DZ je danes prikimal predlogu zakona o varstvu okolja, h kateremu je koalicija v torek in danes vložila za več kot 120 strani dopolnil. V opoziciji so predlagali preložitev seje, saj da dopolnil ni bilo mogoče preučiti, s čimer je kakovostna razprava nemogoča. Minister Andrej Vizjak je zatrdil, da dopolnila ne posegajo v predlagane rešitve.

Opozicija kritična do amandmajev na 121 straneh

Ker so člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor koalicijske predloge dopolnil na mizo dobili šele v torek in danes pred začetkom seje, je poslanka LMŠ Tina Heferle uvodoma predlagala, da se opravi javna predstavitev mnenj, sejo odbora pa preloži. To so sicer storili že prejšnji teden, potem ko je koalicija napovedala dopolnila. »Ne zaviramo tega zakona, a je po našem mnenju treba opraviti širšo razpravo o predlaganih spremembah, ker danes zagotovo ne bomo mogli opraviti kakovostne razprave. Ne moremo vam kar na lepe oči verjeti, da so vsi amandmaji na 121 straneh brez napak, ali, če želite, brez podtaknjencev.« Kljub opozorilom opozicije se je večina članov odbora strinjala, da odbor razpravo nadaljuje.

Vizjak: Dopolnil več tudi zaradi uvedbe kavcijskega sistema za pločevinke in plastenke

»Slovenija potrebuje nov, moderen zakon na področju varstva okolja, ki sledi sodobnim trendom na tem področju. Obstoječ zakon je bil večkrat dopolnjen in postaja nepregleden in s tem zakonom se odpravlja vrsta očitanih kršitev prava EU, za katere imamo tudi že kar nekaj opominov,« je povedal Vizjak.

Država prenaša več evropskih določil, uveljavlja načela krožnega gospodarstva, zelo pomembno načelo onesnaževalec plača in načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). Sistem PRO je po Vizjakovih pojasnilih treba uvesti tudi zaradi neučinkovitega sistema, ki se je zlasti pokazal pri ravnanju z odpadno embalažo, ki je doslej vedno terjal intervencijo države, kar da je državo tudi veliko stalo.

Dopolnil je po Vizjakovih pojasnilih več tudi zaradi splošnega soglasja k uvedbi kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke, ki ga je predlagal nevladni sektor. Med novostmi zakona je tudi ureditev ukrepanja v primeru čezmerne obremenitve okolja zaradi odstopa od pravil ravnanja.