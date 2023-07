Pestro dogajanje v prestolnici

Prestolnica bo tudi to poletje stičišče številnih dogodkov. Tudi v Cukrarni sledijo tem trendom in so pripravili pester razstavni program. Odlična priložnost za malo drugačno preživljanje prostega časa ali celo odločen izgovor, da skočite na izlet v Ljubljano.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane